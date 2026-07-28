\n\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0627\u0631\u0634\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0633\u0628\u0632\u0648\u0627\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06f2\u06f3 \u0627\u062b\u0631 \u062e\u0637 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u062d\u0633\u0646 \u0637\u0627\u0644\u0628\u06cc \u062f\u0631\u00a0 \u0646\u06af\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0648\u0644\u0627\u0646\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0633\u0628\u0632\u0648\u0627\u0631\u06cc\n\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0631 \u0633\u0628\u0632\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u00a0\u0639\u0644\u06cc \u062d\u0627\u062a\u0645\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0627 \u06f1\u06f2 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u0645\u0627\u0647 \u0635\u0628\u062d\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0639\u0645\u0648\u0645 \u062f\u0627\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a.