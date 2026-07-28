مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران در یادواره شهدای کارنام با تأکید بر اینکه فلسفه برگزاری یادواره‌های شهدا، زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار است، گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به سبک زندگی، مدیریت و ولایت‌مداری شهدا نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران با بیان اینکه فلسفه برگزاری یادواره‌های شهدا، زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و انتقال ارزش‌های شهیدان به نسل‌های آینده است، گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان به سبک زندگی، اخلاق، مدیریت و ولایت‌مداری شهدا نیاز دارد.

سعید اوحدی در یادواره شهدای روستا‌های سادات‌محله، کارنام، ششک و مزده و گرامیداشت قائد شهید امت و سرداران اسلام افزود: رهبر معظم انقلاب در دوران مسئولیت اینجانب در بنیاد شهید اجازه دادند که در هر یادواره و مراسم بزرگداشت شهدا، سلام ایشان را به خانواده‌های معظم شهدا برسانم و امروز نیز این سلام را ابلاغ می‌کنم.

وی با اشاره به جایگاه والای شهیدان در آموزه‌های دینی گفت: شهدا نیازی به برگزاری یادواره ندارند، زیرا خداوند در قرآن کریم آنان را زنده معرفی کرده و فرموده است که نزد پروردگارشان روزی می‌خورند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران افزود: خانواده‌های معظم شهدا نیز برای این مراسم‌ها نیازی ندارند، بلکه این ما هستیم که برای تداوم مسیر شهدا، شناخت فرهنگ ایثار و بهره‌گیری از بشارت و هدایت آنان به این مجالس نیازمندیم.

اوحدی گفت: شهدا دغدغه هدایت جامعه را دارند و یادواره‌های شهدا فرصتی است تا انسان‌های امروز با سبک زندگی، اخلاق، ایثار، وفاداری و ولایت‌مداری آنان آشنا شوند و این ارزش‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرند.

وی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی افزود: حضرت سیدالشهدا (ع) الگوی همه شهیدان است و شهدا نیز با تأسی از مکتب عاشورا جان، مال و همه داشته‌های خود را برای حفظ اسلام، انقلاب و عزت ملت ایران تقدیم کردند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران گفت: اگر امروز در یادواره‌های شهدا حضور پیدا می‌کنیم، هدف آن است که از فرهنگ و سیره شهدا درس بگیریم و مسئولیت‌پذیری، روحیه خدمت، وفاداری به ولایت و مدیریت جهادی آنان را در جامعه نهادینه کنیم.

اوحدی افزود: سبک مدیریت شهدا و روحیه ایثار و گذشت آنان می‌تواند الگویی برای مسئولان و مدیران کشور باشد تا در مسیر خدمت به مردم و رفع مشکلات جامعه گام بردارند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن آرمان‌های انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت است و این مسیر باید با قوت ادامه یابد.