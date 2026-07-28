همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، سومین گروه از زائران اولی استان با هدف خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) راهی عتبات عالیات شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: این زائران از محلات هدف قرارگاه اجتماعی استان و در قالب طرح مدیریت محله‌محور انتخاب شده‌اند تا علاوه بر تشرف به زیارت برای نخستین‌بار، به عنوان خادمیار در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان به زائران حسینی خدمت‌رسانی کنند.

محمدجواد کاظمینی با اشاره به اینکه توسعه مشارکت نوجوانان و جوانان در مناسک دینی از اهداف اصلی این طرح است، افزود: همه تمهیدات لازم از جمله حمل‌ونقل، اسکان و محل خدمت‌رسانی این خادمیاران پیش‌بینی شده و اعزام زائران از محلات هدف استان تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت.

مسئول گروه جهادی حصارک پایین نیز گفت: گروه‌های جهادی با شناسایی زائران اولی و همراهی خیران محلی و خانواده‌های معظم شهدا، زمینه حضور افرادی را که توان مالی کافی نداشتند فراهم کردند تا به نیابت از شهدا در این سفر معنوی حضور یابند.

مرادی افزود: در هر مرحله ۴۴ نفر اعزام می‌شوند و این سومین گروه خادمیاران استان البرز است که به مدت شش روز در نجف و کربلا، با همکاری استانداری البرز، بنیاد برکت و دستگاه‌های مسئول عراق، در پیاده‌روی اربعین به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) خدمت‌رسانی خواهند کرد.