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مدیرکل راهداری حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از اعزام بیش از ۴ هزار زائر اربعین حسینی با ناوگان حمل و نقل عمومی استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جلال زاده گفت: از ۲۵ تیر تا ۶ مرداد سالجاری ۴ هزار و ۱۶۵ زائر استان در ۱۲۵ سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی برای حضور در مراسم اربعین حسینی به پایانههای مرزی اعزام شدهاند.
وی افزود: به منظور نظارت بر روند اعزام زائران اربعین حسینی به مرز مهران، بازدیدها و نظارتهای مستمر از تارنمای فروش اینترنتی شرکتهای حمل و نقل مسافربری انجام میگیرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: در این بازدیدها رعایت نرخ مصوب، ایمنی و بهداشت ناوگان و نیز تجهیزات ایمنی آنها از جمله اولویتهای نظارتی کارشناسان این اداره کل بوده است.
جلال زاده افزود: کارشناسان ادارات راهداری و حمل و نقل جادهای در پایانههای مسافربری و مبادی ورودی و خروجی استان بر روند جابهجایی زائران حسینی نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه اضافی، برخورد نامناسب و امتناع از عرضه خدمات، با قاطعیت با متخلفان برخورد و پرونده تخلف آنها را به کمیسیونهای ذیربط ارجاع خواهد داد.
وی گفت: زائران میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی مراتب را به همکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مستقر در پایانه مسافربری و همچنین سامانه تلفنی ۱۴۱ انعکاس دهند.