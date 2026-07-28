با حضور مسئولان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، از دستگاه هموژنایزر روتور-استاتور با سرعت بالا که به همت متخصصان و پژوهشگران طراحی و ساخته شده است، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسمی که با حضور مسئولان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و جمعی از پژوهشگران و نخبگان علمی این دانشگاه برگزار شد، از دستگاه هموژنایزر روتور-استاتور با سرعت بالا رونمایی شد.

این دستگاه که در زمره تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و پژوهشی قرار می‌گیرد، با بهره‌گیری از فناوری ایجاد نیروی برشی بسیار زیاد، امکان اختلاط و همگن‌سازی دقیق مایعات با ماهیت‌های متفاوت را فراهم می‌کند.

در این مراسم، مسئولان دانشگاه ضمن بازدید از این دستاورد فناورانه، از نزدیک در جریان قابلیت‌ها، ویژگی‌های فنی و نقش مؤثر آن در ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری‌های نوین در دانشگاه قرار گرفتند.

ساخت این تجهیزات تخصصی، گامی مهم در جهت خودکفایی در تأمین ابزار‌های پژوهشی و افزایش توانمندی‌های آزمایشگاهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به شمار می‌رود.