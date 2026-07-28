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به مناسبت هفته اردبیل، نمایشگاهی از دست سازههای هنرمندان این دیار کهن، در جوار آرامگاه عارف بزرگ، شیخ صفی الدین اردبیلی گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به مناسبت هفته اردبیل، به مناسبت هفته اردبیل، نمایشگاه صنایع دستی در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی گشایش یافت.. بازدیدکنندگان میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب، تماشاگر آثار هنرمندانی باشند که هر اثرشان، روایتی از هویت، تاریخ و ذوق این سرزمین است.
جلیل جباری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: کارگاه زنده صنایعدستی در گرامیداشت هفته استان اردبیل، در ۱۰ رشته با حضور هنرمندان و صنعتگران برپا شده است.
وی افزود: این کارگاه زنده و نمایشگاه صنایع دستی در بقعه جهانی شیخصفیالدین برپا شده و علاقهمندان میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب از این نمایشگاه بازدید کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل تاکید کرد: بیش از ۵۲ هنرمند در این کارگاههای زنده در ۱۰ رشته هنری، توانمندیهایشان را عرضه کردهاند تا علاقهمندان صنایع دستی بتوانند از زیباییهای آثار تولید شده بهره ببرند.
جباری ادامه داد: در گرامیداشت هفته استان اردبیل تا ۱۰ مردادماه جاری، این نمایشگاه برپا خواهد بود تا هنرمندان و صنعتگران بتوانند تولیدات خود را در معرض دید و نمایش بگذارند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل خاطرنشان کرد: رشتههایی که در این کارگاه زنده توسط هنرمندان به نمایش گذاشته شده، شامل معرق و منبت چوب، سفالگری، قلمزنی، میناکاری، آیینهکاری، سنگهای قیمتی، چرمدستدوز، دوخت ابریشمی و برخی هنرهای دیگر اصیل این استان است.
او همچنین با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه ملی صنایعدستی اردبیل، بیان کرد: از ۳ تا ۶ شهریورماه نیز به میزبانی اردبیل، نمایشگاه ملی صنایع دستی برپا میشود تا هنرمندان بتوانند تولیدات متنوع خود را با کیفیت و مرغوبیت خاص به نمایش بگذارند.