شهروند خبرنگار ما در پیامی نوشت؛ از سال ۱۴۰۱ وارد پروژه مسکن ملی شده‌ایم. بعد از حدود ۴ سال و حدود ۱ و نیم میلیارد واریزی و حتی شروع واریز اقساط بانک جهت وام، خانه را تحویل نداده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروند خبرنگار ما در پیامی نوشت؛ از سال ۱۴۰۱ وارد پروژه مسکن ملی شده ایم، بعد از حدود ۴ سال و حدود ۱ و نیم میلیارد واریزی و حتی شروع واریز اقساط بانک جهت وام، خانه را تحویل ندادن و تازه میگن برای تسویه باید حدود ۵۰۰ میلیون هم واریز کنی.

آقا با این گرونی و اجاره اخه از کجا بیاریم. پروژه شهید تجلایی استان آذربایجان شرقی هست.