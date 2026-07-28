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شهروند خبرنگار ما در پیامی نوشت؛ از سال ۱۴۰۱ وارد پروژه مسکن ملی شدهایم. بعد از حدود ۴ سال و حدود ۱ و نیم میلیارد واریزی و حتی شروع واریز اقساط بانک جهت وام، خانه را تحویل ندادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروند خبرنگار ما در پیامی نوشت؛ از سال ۱۴۰۱ وارد پروژه مسکن ملی شده ایم، بعد از حدود ۴ سال و حدود ۱ و نیم میلیارد واریزی و حتی شروع واریز اقساط بانک جهت وام، خانه را تحویل ندادن و تازه میگن برای تسویه باید حدود ۵۰۰ میلیون هم واریز کنی.
آقا با این گرونی و اجاره اخه از کجا بیاریم. پروژه شهید تجلایی استان آذربایجان شرقی هست.