به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در مراسمی که در سی سخت برگزار شد حجت الاسلام عبودی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان بر نقش سازنده نماز جمعه در ارتقاء بصیرت دینی و سیاسی جامعه، ایجاد وحدت، تقویت امید و ارتباط مؤثر بین مردم و مسئولان تأکید کرد و گفت: موفقیت و اثرگذاری نماز جمعه، حاصل تلاش جمعی طیفی از نیرو‌های دلسوز، خالص و مؤمن در حوزه‌های مختلف است.

در پاتاوه هم حجت‌الاسلام سید رحمت الله سیادت امام جمعه این شهر گفت: ستاد نماز جمعه به همه مردم تعلق دارد و هر کسی که به هر شکلی در برگزاری این فریضه الهی نقش‌آفرینی کرده، در ثواب و اثرات آن شریک است و بر خود لازم می‌دانیم از زحمات همه این عزیزان تشکر و قدردانی کنیم.