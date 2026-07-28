ما در نماز جمعه از هویت انقلاب اسلامی دفاع میکنیم
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج در همایش جمع جمعه به مناسبت بزرگداشت پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور به امامت آیت الله طالقانی گفت: ما در نماز جمعه از هویت انقلاب اسلامی دفاع میکنیم و نمیگذاریم اهداف امام و انقلاب تحریف و تضعیف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، آیت الله حسینی همدانی گفت: در نماز جمعه در خصوص نفوذ ارتجاع و فرهنگ غرب هشدار داده میشود و ائمه جمعه دروغها و جنگ روانی دشمن را افشا میکنند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور هم در این همایش با بیان اینکه نمازهای جمعه ما نماز انتقام و خونخواهی رهبر شهید است افزود: این بعثتی که به برکت خون امام شهیدمان برپا شده است در نمازهای جمعه تجلی ویژهای خواهد داشت
حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت: این همایش در حقیقت همایش شکرگزاری برای برپایی نماز جمعه و همچنین توفیق خدمتگزاری به نمازگزاران از سوی ستادهای برگزاری نماز جمعه است.
در این همایش که به صورت برخط در مصلیهای سراسر کشور پخش میشد ضمن قرائت میثاق نامه ستادهای نماز جمعه از صداو سیمای مرکز البرز به عنوان یکی از نهادهای فعال در برگزاری نمازجمعه که ۸۸ هفته نماز جمعه را به صورت زنده از سیما و صدای البرز و برخی هفتهها از شبکه خبر دو پخش کرده است و همچنین ۱۱۰ نهاد و دستاندرکاران ستادهای نماز جمعه در نقاط مختلف استان تجلیل شد.