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مدیرکل گمرکات استان قم گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه، بیش از ۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۹۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل گمرکات استان قم اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه، بیش از ۹۰ هزار تن انواع کالا در قالب یکهزار و ۷۰۱ اظهارنامه و به ارزش ۹۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان قم به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.
اسفندیار دریکوندی با اشاره به افزایش ظرفیتهای صادراتی استان افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی قم به دنبال تولید کالاهای صادراتمحور و حضور در بازارهای جهانی هستند و به همین منظور، زیرساختها و ظرفیتهای لازم در گمرکات استان فراهم شده است.
وی ادامه داد: توسعه صادرات در سالهای اخیر موجب شده است کالاهای تولیدی استان در بازارهای متعددی حضور پیدا کنند و علاوه بر کشورهای منطقه، به مقاصدی همچون چین، اسپانیا و دیگر کشورهای جهان صادر شوند.
مدیرکل گمرکات استان قم با تأکید بر کیفیت و توان رقابت کالاهای تولیدی قم در بازارهای بینالمللی، صادرات را یکی از مهمترین محورهای رشد اقتصادی و توسعه فعالیت واحدهای صنعتی استان عنوان کرد.