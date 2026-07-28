نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس از افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان فردوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با پیگیری‌های نصیری نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی و نشست با رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور، مشکل کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان فردوس برای سال تحصیلی آینده مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، نصیری با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و پاسخگویی به نیاز شهرستان، خواستار بازنگری در ظرفیت‌های اعلامی شد که در نهایت رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان فردوس موافقت و دستورات لازم را صادر کرد.