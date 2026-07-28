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محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی، با حضور در میدان آزادی و بازدید از روند برگزاری رویداد آیینی «محرم شهر»، از پوشش زنده و گسترده این مراسم توسط ۶ شبکه تلویزیونی و رادیو اربعین با رویکردی متفاوت و متناسب با شرایط جاری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی، ضمن بازدید از استودیوی پخش زنده مستقر در میدان آزادی، جزئیات برنامههای شبکههای مختلف سیما برای پوشش چهارمین رویداد «محرم شهر» را تشریح کرد.
وی با اشاره به پیوند محرم شهر امسال با شرایط خاص کشور و حالوهوای متفاوت آن گفت: رسانه ملی به عنوان رسانه انقلاب اسلامی، وظیفه دارد واکنش مناسبی به این رویداد ارزشمند نشان دهد.
برنامههای متنوع استیج محرم شهر از نظر محتوایی برای مخاطبان بسیار ارزشمند است و پوشش زنده آن در دستور کار جدی شبکهها قرار گرفته است.
معاون سیما درباره نحوه پخش این برنامهها اعلام کرد: شبکه افق محوریت این پوشش رسانهای را بر عهده دارد و در کنار آن، شبکههای یک، دو، سه، تهران و قرآن نیز به صورت منظم و زنده بخشهایی از این مراسم را روی آنتن میبرند.
همچنین شبکه کودک با ویژه برنامه «سر سفره خدا» حالوهوای اربعین را برای کودکان و نوجوانان تداعی میکند.
برمهانی با تمجید از ظرافتهای هنری و بصری این دوره، محرم شهر را نمایشگر «ایران بزرگ» خواند و افزود: نخلهای مستقر در میدان یادآور آیینهای عزاداری سراسر کشور است. امسال کشتی سفینه النجاه به پرچم “یا لثارات الحسین” مزین شده که برای ما معنای ویژهای دارد و آن، خونخواهی رهبر شهیدمان در امتداد خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی همچنین به تغییرات محتوایی در حسینیه کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: اضافه شدن آیتمهایی مانند آموزش نظامی به بخش نوجوانان و تبدیل رواق دارالذکر به صحنه دلدادگی عاشقان رهبر شهید انقلاب، از ویژگیهای برجسته و متفاوت امسال است.
بر اساس این گزارش، پخش زنده رویداد محرم شهر هر شب حوالی ساعت ۲۱ از شبکه افق آغاز شده و از ساعت ۲۲ در شبکه سه دنبال میشود.
سایر شبکهها (یک، دو، تهران و قرآن) نیز در فواصل زمانی مختلف به این مراسم میپردازند. رادیو اربعین نیز هر شب از ساعت ۲۰ الی ۲۲ به صورت زنده مخاطبان را با حالوهوای میدان آزادی همراهی میکند.