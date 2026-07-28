المپیاد شایستگی محور یک رویداد علمی _ عملی با هدف شناسایی و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان و در راستای اجرای برنامه‌های توسعه مهارت آموزی و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای هنرجویان برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: مرحله شهرستانی آزمون المپیاد شایستگی محور هنرستان‌ها از بین ۵ هزار و ۶۰۰ هنرجو که بر اساس عملکرد هنرجویان در پایه یازدهم و نظر مدیران مدارس، احصا و به تعداد ۱۲۲ نفر در قالب ۱۵ گروه رشته به خراسان جنوبی اعلام شد.

انوری مقدم گفت: از این تعداد ۹۸ هنرجو در رشته‌های دارای آزمون حضوری و ۲۴ هنرجو در رشته‌های دارای ارزیابی بر اساس مصاحبه مجازی حضور دارند.

وی افزود: آزمون‌های حضوری امروز ساعت ۹ صبح در سه حوزه امتحانی هنرستان البرز (پسران)، هنرستان امام خمینی (ره) (پسران) و هنرستان شهیده سهام خیام (دختران) در بیرجند برگزار شد و همچنین ارزیابی رشته‌های مشمول مصاحبه، به‌صورت مجازی در همان روز انجام می‌شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: بررسی اسامی راه‌یافتگان نشان می‌دهد که در بخش آزمون حضوری، رشته‌های شبکه و نرم‌افزار رایانه، طراحی و دوخت، مکانیک خودرو، برق صنعتی و حسابداری بیشترین تعداد شرکت کننده را دارند.

انوری مقدم افزود: در بخش ارزیابی مجازی نیز رشته‌های معماری داخلی، صنایع چوب و مبلمان، تربیت بدنی و الکترونیک بیشترین سهم از هنرجویان راه‌یافته را به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: این آمار بیانگر مشارکت مناسب هنرستان‌های فنی، حرفه‌ای و کاردانش خراسان جنوبی در این المپیاد و ظرفیت مطلوب هنرجویان در رشته‌های مختلف است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: امید است با همکاری مدیریت‌های آموزش و پرورش شهرستان‌ها، اعزام به‌موقع شرکت‌کنندگان در بخش حضوری واجرای مطلوب آزمون‌ها و فراهم‌سازی شرایط لازم برای مصاحبه‌های مجازی، زمینه شناسایی و معرفی برترین استعداد‌های مهارتی استان فراهم شود.

انوری مقدم افزود: مرحله کشوری این مسابقات پس از اعلام برنامه از طرف وزارت و به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله ۳۴ داور این المپیاد را داوری کردند، گفت: بیشترین رشته‌های آزمون حضوری شبکه و نرم افزار رایانه، طراحی و دوخت، مکانیک خودرو، برق صنعتی، حسابداری و بیشترین رشته‌های آزمون مجازی معماری داخلی، صنایع چوب و مبلمان، تربیت بدنی، الکترونیک، ماشین ابزار بوده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: برگزاری این المپیاد نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در تربیت نیروی انسانی ماهر و تحقق اهداف توسعه مهارت‌آموزی است.

انوری مقدم افزود: با حمایت خانواده‌ها، فرهنگیان، مدیران هنرستان‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه شکوفایی استعداد‌های هنرجویان بیش از پیش فراهم شود.