وی با تأکید بر اهمیت آموزشهای حرفهای اظهار کرد: آموزشهای فنی و حرفهای میتواند ضمن ارتقای کیفیت فعالیتهای تخصصی، زمینه اشتغال مناسب جوانانی را که قصد ورود به حرفههای فنی دارند فراهم کند و مسیر فعالیت آنان را آسانتر و کارآمدتر سازد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: افرادی که مهارتهای حرفهای میآموزند، میتوانند در خدمترسانی به کشور و شهرها نقش مؤثرتری ایفا کنند و با سرعت بیشتری وارد بازار کار شوند.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش آموزشهای مهارتی خاطرنشان کرد: با وجود شمار قابل توجهی از افراد جویای کار، کمتر میتوان نیروی متخصص و دارای مهارت را در میان بیکاران یافت؛ ازاینرو توسعه آموزشهای فنی و حرفهای یکی از مهمترین راهکارهای افزایش اشتغال و پاسخگویی به نیازهای بازار کار به شمار میرود.
چمران در ادامه به مناسبت هشتم مرداد، روز بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی و نهم مرداد، روز اهدای خون اشاره کرد و گفت: از همه شهروندانی که با اقدام انساندوستانه خود دراهدای خون ، در نجات جان بیماران سهیم هستند، قدردانی میکنیم و امیدواریم همه این عزیزان همواره از نعمت سلامتی برخوردار باشند و هیچگاه خود یا خانوادههایشان نیازمند چنین خدماتی نشوند.
وی در صحن علنی شورا با اشاره به شرایط ویژه منطقه و تهدیدات دشمنان، اظهار کرد: در وضعیت کنونی، با توجه به اینکه اهداف و برنامههای دشمن بهطور کامل مشخص نیست، جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس مصالح و منافع خود درباره مسائل جنگ و صلح تصمیمگیری میکند و هیچ کشوری، از جمله آمریکا، نمیتواند این موضوع را برای ایران تعیین تکلیف کند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با قدردانی از همراهی مردم در ماههای اخیر گفت: مردم سختکوش ایران بیشاز ۱۵۰ شب است که در میادین شهر حضور دارند و با ایستادگی، صبوری و اتحاّد خود، پشتوانهای ارزشمند برای کشور ایجاد کردهاند؛ امیدواریم خداوند متعال این قدرت، توان، پشتکار و همبستگی را که نعمتی الهی است، برای ملت ایران پایدار بدارد.
چمران همچنین با اشاره به وضعیت انتخابات داخلی شوراهای اسلامی شهر، اظهار کرد: مقرر شده است با حضور نمایندگان کمیسیون شوراها، وزارت کشور، معاونت حقوقی مجلس و نمایندگان شوراها، جلسهای برای بررسی و تعیین تکلیف این موضوع برگزار شود، اما تاکنون نتیجه نهایی اعلام نشده است.
چمران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون، انتخابات هیئترئیسه باید در این مقطع برگزار شود و هفته آینده نیز به دلیل ایام اربعین امکان تشکیل جلسه وجود ندارد، لازم است هرچه سریعتر وضعیت حقوقی این موضوع مشخص شود تا شوراها بتوانند در چارچوب قانون تصمیمگیری کنند و روند خدمترسانی به مردم بدون ایجاد هرگونه ابهام حقوقی ادامه یابد.
«من شهردارم» بزرگترین تجربه حکمرانی مشارکتی تاریخ مدیریت شهری تهران
احمد صادقی ، عضو شورای شهر تهران نیز در ادامه گفت: مدیریت شهری موفق را نباید تنها با تعداد پلها، تونلها یا خطوط مترو ارزیابی کرد؛ پشت هر پروژه عمرانی، نظامی از برنامهریزی، انضباط مالی، سرمایه انسانی، آموزش، شفافیت و مشارکت مردمی قرار دارد که ضامن موفقیت و پایداری توسعه شهری است.
وی با اشاره به تعامل مؤثر میان شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری در دوره ششم افزود: تصویب بیش از ۷۵ درصد لوایح ارسالی شهرداری و پاسخگویی به بیش از ۹۵ درصد تذکرات اعضای شورا، بیانگر شکلگیری رابطهای مبتنی بر همافزایی، پاسخگویی و احترام متقابل میان مدیریت اجرایی و نهاد سیاستگذار شهر است.
صادقی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه برنامهریزی و بودجه تصریح کرد: در حوزه برنامهریزی و بودجه نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفت. تدوین شش دوره بودجه سالانه، تنظیم اصلاحیهها و متممهای بودجه، استقرار نظام تخصیص اعتبارات، پایش مستمر اجرای برنامه چهارم تحول و پیشرفت و حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، از جمله اقداماتی بود که انضباط مالی و برنامهمحوری را در مدیریت شهری تقویت کرد.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : در کنار اصلاح ساختارها و توسعه نظامهای مدیریتی، توجه به سلامت اداری، شفافیت و ارتقای بهرهوری نیز از اولویتهای این دوره مدیریت شهری بود. شناسایی گلوگاههای فساد، مدیریت تعارض منافع، تقویت نظام ارزیابی عملکرد و توسعه سامانههای نظارتی، زمینهساز ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی به مدیریت شهری شد؛ مسیری که باید با جدیت در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، مهمترین بخش سخنان خود را به مشارکت مردمی اختصاص داد و گفت: طرح "من شهر دارم" ثابت کرد هرجا به مردم اعتماد شود، مردم نیز در اداره شهر مسئولانه حضور پیدا میکنند.
وی افزود: طی چهار دوره اجرای این طرح، بیش از ۶ میلیون و ۳۶۱ هزار شهروند در انتخاب ۱۱ هزار و ۵۳ پروژه شهری مشارکت کردند و برای اجرای این پروژهها ۳۰ همت اعتبار اختصاص یافت؛ آماری که این طرح را به بزرگترین تجربه مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیمگیریهای مدیریت شهری تهران تبدیل کرده است.
وی با تأکید بر اینکه آینده مدیریت شهری بر پایه حکمرانی دادهمحور، سرمایه انسانی و مشارکت مردم شکل میگیرد، گفت : طرح "من شهر دارم" امروز به یکی از موفقترین تجربههای حکمرانی مشارکتی در تاریخ مدیریت شهری تهران تبدیل شده است.
شرکت ارتباطات مشترک شهر اگر قرار نیست کاری انجام دهد، منحل شود
در ادامه نشست شورای شهر ، ناصر امانی در جریان بررسی گزارش درآمد شهرداری گفت : من فقط یک نکته را میخواستم عرض کنم و آن این است که، چون هر سال این موضوع تکرار میشود، باید با شهرداری تکلیف آن روشن شود و آن هم شرکت ارتباطات مشترک شهر است.
وی افزود: همانطور که ملاحظه میکنید، الان هر سال در پایان سال، عددی که برای درآمد این شرکت پیشبینی شده، صفر است. اگر به این جدول نگاه کنید، همه اعداد و ردیفها رقم دارند، به جز این مسئولیتی که بر عهده این شرکت است؛ یعنی درآمد حاصل از محل نصب آنتنهایی که در شهر، بیرویه و بیحسابوکتاب، در حال نصب هستند.
امانی گفت: حالا منهای آثار مخربی که این آنتنها بر سلامت و نمای شهر دارند، حداقل چرا حق شهر و عوارضی که باید بابت نصب این آنتنها پرداخت شود، وصول نمیشود؟ من نمیدانم پشت این شرکت چه کسی است و چه کسی واقعاً از شرکتی حمایت میکند که دو فلسفه وجودی آن در حال حاضر کاملاً تعطیل است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا اضافه کرد: یکی از فلسفههای وجودی این شرکت، جلوگیری از نصب بیرویه و بیحسابوکتاب آنتنها و جلوگیری از نازیبا شدن شهر، به قول آقای مظفر، بوده است و دیگری، دریافت حق شهر و شهرداری از صاحبان و بهرهبرداران این آنتنهاست که دارند میلیاردی درآمد کسب میکنند. اما عدد درآمد این شرکت هر سال صفر است.
امانی ادامه داد: خب، اگر قرار است وضعیت اینگونه باشد، منحلش کنیم، آقای چمران. چرا ما باید یک شرکت داشته باشیم که برای آن هزینه کنیم؛ از محل همین درآمدهایی که باید صرف شهر و شهروندان شود، ساختمان نگه داریم، آب و گاز و برق و خودرو تأمین کنیم، در حالی که هر دو وظیفهای که ما در زمان راهاندازی این شرکت برای آن تعریف کرده بودیم، انجام نمیشود؟
او خطاب به چمران گفت: یادم هست که جنابعالی برای راهاندازی این شرکت با چه جدیت و پیگیریای اقدام کردید. این شرکت مشترک بین ما و مخابرات راهاندازی شد و بعد اپراتورهای خصوصی نیز وارد این مجموعه شدند و در آن دخیل شدند. اما الان، ۱۲ ماه سال، عدد درآمد این شرکت ۱۴۴ عدد صفر است! این یک نکته بود که اگر قرار است معاون محترم مالی توضیحی در این خصوص ارائه دهند، ممنون میشویم.
عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: نکته دوم، موضوع سقفی است که ما برای درآمد غیرنقدی شهرداری تعیین کرده بودیم. این موضوع در گزارش بهصورت شفاف مشخص نشده است که آیا آن سقف رعایت شده، بیشتر از آن عمل شده یا کمتر از سقف تعیینشده بوده است. اگر در این خصوص نیز توضیحی ارائه شود، بسیار ممنون میشویم.