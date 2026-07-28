رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نشست امروز شورای شهر با اشاره به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح تنها بر اساس منافع جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران در چهارصدوبیست ویکمین جلسه رسمی شورا همچنین با اشاره به ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، این روز را به کارآفرینان، صاحبان مشاغل، استادان، دانش‌آموزان و دانشجویان حوزه فنی و حرفه‌ای تبریک گفت.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های حرفه‌ای اظهار کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت فعالیت‌های تخصصی، زمینه اشتغال مناسب جوانانی را که قصد ورود به حرفه‌های فنی دارند فراهم کند و مسیر فعالیت آنان را آسان‌تر و کارآمدتر سازد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: افرادی که مهارت‌های حرفه‌ای می‌آموزند، می‌توانند در خدمت‌رسانی به کشور و شهر‌ها نقش مؤثرتری ایفا کنند و با سرعت بیشتری وارد بازار کار شوند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های مهارتی خاطرنشان کرد: با وجود شمار قابل توجهی از افراد جویای کار، کمتر می‌توان نیروی متخصص و دارای مهارت را در میان بیکاران یافت؛ ازاین‌رو توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش اشتغال و پاسخگویی به نیاز‌های بازار کار به شمار می‌رود.

چمران در ادامه به مناسبت هشتم مرداد، روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی و نهم مرداد، روز اهدای خون اشاره کرد و گفت: از همه شهروندانی که با اقدام انسان‌دوستانه خود دراهدای خون ، در نجات جان بیماران سهیم هستند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم همه این عزیزان همواره از نعمت سلامتی برخوردار باشند و هیچ‌گاه خود یا خانواده‌هایشان نیازمند چنین خدماتی نشوند.

وی در صحن علنی شورا با اشاره به شرایط ویژه منطقه و تهدیدات دشمنان، اظهار کرد: در وضعیت کنونی، با توجه به اینکه اهداف و برنامه‌های دشمن به‌طور کامل مشخص نیست، جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس مصالح و منافع خود درباره مسائل جنگ و صلح تصمیم‌گیری می‌کند و هیچ کشوری، از جمله آمریکا، نمی‌تواند این موضوع را برای ایران تعیین تکلیف کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با قدردانی از همراهی مردم در ماه‌های اخیر گفت: مردم سخت‌کوش ایران بیش‌از ۱۵۰ شب است که در میادین شهر حضور دارند و با ایستادگی، صبوری و اتحاّد خود، پشتوانه‌ای ارزشمند برای کشور ایجاد کرده‌اند؛ امیدواریم خداوند متعال این قدرت، توان، پشتکار و همبستگی را که نعمتی الهی است، برای ملت ایران پایدار بدارد.

چمران همچنین با اشاره به وضعیت انتخابات داخلی شورا‌های اسلامی شهر، اظهار کرد: مقرر شده است با حضور نمایندگان کمیسیون شوراها، وزارت کشور، معاونت حقوقی مجلس و نمایندگان شوراها، جلسه‌ای برای بررسی و تعیین تکلیف این موضوع برگزار شود، اما تاکنون نتیجه نهایی اعلام نشده است.