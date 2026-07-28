تعداد جانباختگان حوادث رانندگی درون شهری استان از ۱۹ نفر در سال گذشته به ۱۷ نفر در سال جاری رسیده که با کاهش ۱۱ درصدی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در جلسه شورای ترافیک استان اصلاح هندسی، ایمنی سازی معابر شهری و برنامه‌های عملیاتی کاهش ترافیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری کردستان در این جلسه با تاکید بر اینکه به مشکل ترافیک در استان باید به صورت جامع پرداخته شود گفت: با اجرای برنامه‌های عملیاتی از جمله طرح‌های ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی مشکل ترافیک کاهش می‌یابد.

قادری اظهار داشت: با انجام برخی اقدامات در چهار ماهه اول امسال تعداد جانباختگان حوادث رانندگی درون شهری استان از ۱۹ نفر در سال گذشته به ۱۷ نفر در سال جاری یعنی کاهش ۱۱ درصدی رسیده است.

وی با تاکید بر هم افزایی دستگاه‌های مرتبط افزود: ضروری است نسبت به اصلاح هندسی برخی از معابر پرتردد و همچنین ساماندهی ناوگان حمل و نقل برای کاهش بار ترافیک اقدام شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین تامین برق پایدار چراغ‌های راهنمایی و رانندگی تقاطع‌ها را در هنگام قطع برق برای ساماندهی ترافیک و افزایش رضایتمندی مردم مورد تاکید قرار داد.