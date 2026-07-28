رئیس پلیس راه استان یزد: ماموران گشت نامحسوس پلیس راه، یک دستگاه تریلی را در محور یزد-میبد متوقف و راننده ۱۴ ساله را به مراجع قانونی معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: عوامل گشت نامحسوس پلیس راه، هنگام گشت زنی در محور یزد-میبد یک دستگاه تریلی رنو را به علت تخلف متوقف کردند.

وی افزود: با بررسی ماموران پلیس راه مشخص شد که راننده، نوجوانی ۱۴ ساله و بدون گواهینامه است که به همین منظور تریلی توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ حاجی ده آبادی یادآور شد: راننده متخلف به همراه مالک کامیون به دادگاه معرفی شدند.