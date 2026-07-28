به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با تأکید بر لزوم صیانت از سرمایه‌های ملی در روز‌های پرالتهاب فصل گرما گفت: این پویش فرهنگی و رسانه‌ای با هدف ترویج فرهنگ اصیل و حیاتی صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به‌ویژه در بخش‌های راهبردی آب و برق، همزمان با سراسر کشور در استان البرز برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

حجت الاسلام کولیوند افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و افزایش چشمگیر مصرف انرژی در فصل تابستان، این پویش تلاش دارد با جلب مشارکت عمومی و آگاهی‌بخشی مستمر به جامعه، نقش خطیر و تعیین‌کننده هر فرد در مدیریت مصرف و حفظ منابع ملی را یادآوری کند تا با همراهی مردم، شاهد پایداری شبکه توزیع باشیم.

وی افزود: امام جمعه کرج و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تاکید کرده است که خاموش کردن هر لامپ اضافی به مثابه یک شعار مرگ بر آمریکاست.