برگزاری دوره آموزشی طرح ملی سبا در عجبشیر
دوره آموزشی طرح ملی سبا با هدف بهینهسازی مصرف انرژی با حضور بانوان شاغل در ادارات عجبشیر در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در جلسه آموزشی طرح ملی سبا بانوان شاغل در ادارات عجبشیر با محورهای کلیدی این طرح از جمله جایگزینی تجهیزات پرمصرف با دستگاههای کممصرف، نصب کنتورهای هوشمند و بهرهمندی از تسهیلات خرید اقساطی لوازم برقی با رده انرژی بالا آشنا شدند.
بر اساس این طرح مشترکانی که مصرف خود را کاهش دهند مشمول پاداش خوشمصرفی خواهند شد هدف نهایی این برنامه جلوگیری از قطعی برق در فصلهای گرم و سرد و حفظ منابع انرژی برای آینده است.