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سرپرست واحد هوش مصنوعی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین از آغاز برگزاری مدرسه تابستانی کسبوکار و فناوری ویژه نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اباذر کریمی با اعلام این خبر گفت: این مدرسه تابستانی از چهارم مردادماه در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین آغاز شده و به مدت چهار هفته ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این دوره با هدف آشنایی دانشآموزان با مباحث نوآوری، فناوری و کارآفرینی برگزار میشود، افزود: شرکتکنندگان در این مدرسه تابستانی در حوزههای کسبوکار و سواد مالی، مهارتهای نرم و توسعه فردی، هوش مصنوعی، بازیسازی، رباتیک و مهارتهای ورزشی آموزش میبینند.
سرپرست واحد هوش مصنوعی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با اشاره به رویکرد آموزشی این برنامه اظهار کرد: در کنار آموزشهای نظری، کارگاههای عملی و پروژهمحور نیز برای شرکتکنندگان پیشبینی شده است تا دانشآموزان با شیوههای حل مسئله، کار تیمی، طراحی محصول و توسعه ایده آشنا شوند.
کریمی ادامه داد: آموزشهای این دوره با حضور استادان دانشگاه و فعالان شرکتهای دانشبنیان مستقر در مرکز رشد برگزار میشود و تلاش شده است محتوای آموزشی متناسب با نیازهای روز حوزه فناوری طراحی شود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ایدهها و تیمهای برگزیده پس از پایان دوره میتوانند در قالب هستههای فناور، فعالیت خود را در مرکز رشد ادامه دهند و از خدمات آموزشی و مشاورهای این مرکز بهرهمند شوند.
سرپرست واحد هوش مصنوعی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین هدف از برگزاری این مدرسه تابستانی را ایجاد فرصت آشنایی نوجوانان با فناوریهای نوین و توسعه مهارتهای فردی و کارآفرینی عنوان کرد.