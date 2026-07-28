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معاون استاندار خراسان شمالی بر اجرای دقیق طرحهای فواد و مانا دردستگاههای اجرایی تأکید کرد و آن را گامی در مسیر ارتقای پاسخگویی و تحول نظام اداری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، حسین فرجی ظهر در نخستین جلسه شورای راهبری تحول اداری استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به بررسی و تأیید شاخصهای جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: تفاوت برگزاری این جشنواره در سال جاری، موضوع محور شدن شاخصهای ارزیابی است و دستگاههای اجرایی باید عملکرد خود را بر اساس مستندات و شاخصهای ابلاغی ارائه کنند.
وی با بیان اینکه طرح فوریتهای نظام اداری (فواد) دنبال تحول آفرینی سریع در گرههای کوری است که نظام اداری را کند کرده است، افزود: طرح فواد صرفاً یک دستورالعمل و تکلیف ابلاغی خشک و اداری نیست و تمامی دستگاههای اجرایی باید اجرای دقیق آن را در دستور کار قرار دهند.
فرجی با اشاره به ثبت ۶۵ شکایت مردمی از ابتدای تیرماه در سامانه «فواد»، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی با حساسیت بیشتری نسبت به رسیدگی به این موارد اقدام کنند.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور در سال گذشته و تحمیل دو جنگ، فرآیند ارزیابی عملکرد برای جشنواره شهید رجایی بر مبنای شاخصهای عمومی و تخصصی منتفی شده و امسال ۱۰ شاخص پیشنهادی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنای ارزیابی دستگاههای اجرایی خواهد بود. جشنواره شهید رجایی نیز همزمان با هفته دولت برگزار میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در ادامه، بررسی طرح ملی اصلاح نظام اداری (مانا) را دومین دستور کار این نشست عنوان کرد و گفت: در این طرح، هفت اقدام مشترک برای تمامی دستگاههای اجرایی تعریف شده که اجرای آنها جزو وظایف ذاتی دستگاهها است.
وی استقرار مجتمعهای اداری، ارتقای بهرهوری ساختمانهای دولتی، شناسایی و انتقال وظایف از ستاد به استان، راهاندازی سامانه فوریتهای اداری، واگذاری تصدیهای قابل واگذاری به مدیریت محلی و اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمترسانی را از مهمترین محورهای طرح «مانا» برشمرد.
فرجی با بیان اینکه در دولتهای مختلف برنامههایی برای اصلاح نظام اداری اجرا شده است، خاطرنشان کرد: طرح «مانا» در دولت چهاردهم با هدف ایجاد نظام اداری کارآمد، شفاف و پاسخگو تدوین شده و تمامی دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات حوزه تحول اداری را بر اساس دستورالعملهای ابلاغی دنبال کنند.
وی در پایان بر ضرورت توانمندسازی کارکنان دولت تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان باید در یک بازه زمانی مشخص، دورههای آموزشی لازم را برای ارتقای دانش و توانمندی کارکنان دستگاههای اجرایی با موضوع طرح مانا برنامهریزی و اجرا کند.