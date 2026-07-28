به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، حسین فرجی ظهر در نخستین جلسه شورای راهبری تحول اداری استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به بررسی و تأیید شاخص‌های جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: تفاوت برگزاری این جشنواره در سال جاری، موضوع‌ محور شدن شاخص‌های ارزیابی است و دستگاه‌های اجرایی باید عملکرد خود را بر اساس مستندات و شاخص‌های ابلاغی ارائه کنند.

وی با بیان اینکه طرح فوریت‌های نظام اداری (فواد) دنبال تحول آفرینی سریع در گره‌های کوری است که نظام اداری را کند کرده است، افزود: طرح فواد صرفاً یک دستورالعمل و تکلیف ابلاغی خشک و اداری نیست و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید اجرای دقیق آن را در دستور کار قرار دهند.

فرجی با اشاره به ثبت ۶۵ شکایت مردمی از ابتدای تیرماه در سامانه «فواد»، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی با حساسیت بیشتری نسبت به رسیدگی به این موارد اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور در سال گذشته و تحمیل دو جنگ، فرآیند ارزیابی عملکرد برای جشنواره شهید رجایی بر مبنای شاخص‌های عمومی و تخصصی منتفی شده و امسال ۱۰ شاخص پیشنهادی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. جشنواره شهید رجایی نیز همزمان با هفته دولت برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در ادامه، بررسی طرح ملی اصلاح نظام اداری (مانا) را دومین دستور کار این نشست عنوان کرد و گفت: در این طرح، هفت اقدام مشترک برای تمامی دستگاه‌های اجرایی تعریف شده که اجرای آنها جزو وظایف ذاتی دستگاه‌ها است.

وی استقرار مجتمع‌های اداری، ارتقای بهره‌وری ساختمان‌های دولتی، شناسایی و انتقال وظایف از ستاد به استان، راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری، واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری به مدیریت محلی و اصلاح و بهبود فرآیند‌های خدمت‌رسانی را از مهم‌ترین محور‌های طرح «مانا» برشمرد.

فرجی با بیان اینکه در دولت‌های مختلف برنامه‌هایی برای اصلاح نظام اداری اجرا شده است، خاطرنشان کرد: طرح «مانا» در دولت چهاردهم با هدف ایجاد نظام اداری کارآمد، شفاف و پاسخگو تدوین شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات حوزه تحول اداری را بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی دنبال کنند.

وی در پایان بر ضرورت توانمندسازی کارکنان دولت تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید در یک بازه زمانی مشخص، دوره‌های آموزشی لازم را برای ارتقای دانش و توانمندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با موضوع طرح مانا برنامه‌ریزی و اجرا کند.