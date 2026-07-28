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رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ناظران داده این سازمان را در راستای اجرای قانون برنامه هفتم منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با استناد به تأئیدیه کمیته ارزیابی رویداد ملی «ناظران داده ایران»، احکام انتصاب ناظران داده این سازمان را صادر کرد.
بر این اساس، «سید صادق میری»، «شیما الوند» و «مریم حریرچی خراسانی» بهعنوان ناظران داده دفتر معماری سازمانی، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی منصوب شدند. همچنین «سعید نوروزی» در دفتر بررسیهای فنی، اقتصادی و مدیریت راهبردی، «مهدیه صومعهسرایی» در اداره کل صدور پروانه سرویسهای رادیویی و «شیما زرگری» در دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان، مسئولیت نظارت بر دادهها را بر عهده گرفتند.
بر اساس این گزارش، «پایش و ارتقای کیفیت دادهها»، «استقرار انضباط دادهای» و «رعایت الزامات امنیتی و محرمانگی اطلاعات» از مهمترین مأموریتهای ناظران داده سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) است.
همچنین نظارت بر حسن اجرای استانداردهای حوزه داده، مشارکت فعال در سیاستگذاری و تحلیل دادهها و ارائه گزارشهای دورهای از چالشها و اقدامات اصلاحی، از دیگر وظایف ابلاغی به این ناظران محسوب میشود.