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معاون صنعت دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی فنیوحرفهای و کاردانش بر ضرورت هدایت تحصیلی مبتنی بر علاقه، استعداد و نیاز بازار کار، بهروزرسانی مستمر برنامههای درسی و توسعه آموزشهای نوین متناسب با فناوریهای روز تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجتبی انصاریپور با تبریک روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، آموزشهای مهارتی را یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور دانست و اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی ماهر، خلاق و کارآفرین، پیشنیاز تحقق توسعه پایدار و پاسخگویی به نیازهای امروز و آینده بازار کار است و آموزشهای فنی و حرفهای نقش محوری در این زمینه ایفا میکنند.
وی با اشاره به جایگاه هنرستانها در نظام آموزشی کشور افزود: آموزشهای فنی و حرفهای در دوره دوم متوسطه، با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد و آماده ورود به عرصههای تولید، صنعت و خدمات طراحی شدهاند و هدایت تحصیلی صحیح، مهمترین عامل موفقیت دانشآموزان در انتخاب این مسیر است.
معاون صنعت دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی فنیوحرفهای و کاردانش، سه مؤلفه علاقه، استعداد و نیاز بازار کار را ارکان اصلی هدایت تحصیلی برشمرد و تأکید کرد: دانشآموزان باید متناسب با تواناییها و علاقهمندیهای خود رشته تحصیلی را انتخاب کنند تا علاوه بر موفقیت فردی، پاسخگوی نیازهای واقعی بازار کار نیز باشند.
وی با اشاره به تنوع رشتههای شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش گفت: این رشتهها بر اساس مطالعات نیازسنجی بازار کار طراحی شدهاند و امکان انتخاب متناسب با علایق و استعدادهای مختلف را برای هنرجویان فراهم میکنند.
انصاریپور همچنین درباره ارتباط برنامههای درسی با نیازهای واقعی بازار کار اظهار داشت: تدوین کتابهای درسی فنیوحرفهای و کاردانش با مشارکت فعال کارفرمایان، صاحبان صنایع، اتحادیههای تخصصی، خبرگان حرفهای و فعالان بازار کار انجام میشود تا محتوای آموزشی، منطبق بر شایستگیهای مورد انتظار محیطهای واقعی کسبوکار باشد.
وی دورههای کارآموزی و کارورزی هنرجویان را حلقه اتصال آموزش و بازار کار دانست و افزود: هنرجویان در این دورهها فرصت مییابند آموختههای خود را در محیط واقعی کار به کار گیرند و با فضای حرفهای رشته تحصیلی خود از نزدیک آشنا شوند.
معاون صنعت دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی فنیوحرفهای و کاردانش، در پاسخ به پرسشی درباره همگامسازی آموزشهای مهارتی با فناوریهای نوین نیز تصریح کرد: سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با رصد مستمر تحولات فناوری، برنامههای درسی را بهروز میکند و در همین راستا، کتاب درسی «هوش مصنوعی» برای هنرجویان پایه دهم تدوین و در برنامه درسی قرار گرفته است. همچنین از سال تحصیلی آینده، کتابهای درسی جدید «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد سبز» نیز به مجموعه کتابهای درسی هنرستانها افزوده خواهد شد تا دانشآموزان با مهارتهای مورد نیاز اقتصاد آینده آشنا شوند.
وی با تأکید بر اصلاح نگرش نسبت به هنرستانها خاطرنشان کرد: نباید این تصور نادرست وجود داشته باشد که انتخاب هنرستان، انتخابی درجه دوم است. اگر هدایت تحصیلی بر پایه علاقه و استعداد انجام شود، هنرستان میتواند بهترین مسیر برای شکوفایی توانمندیهای دانشآموزان و ورود موفق آنان به بازار کار یا ادامه تحصیل باشد.
انصاریپور در پایان، آموزشهای مهارتی را سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور دانست و بر ضرورت تقویت فرهنگ مهارتآموزی، توسعه همکاری میان نظام آموزشی و بخش صنعت و توجه خانوادهها به هدایت تحصیلی آگاهانه تأکید کرد.