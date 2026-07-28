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صد و چهل و نهمین شب حضور مردم ساری در خیابانها، بار دیگر نشان داد که عهد آنان با انقلاب و مقاومت، عهدی خونین و ماندگار است که هرگز کهنه نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، صد و چهل و نهمین شب است که آسمان ساری شاهد تکرار یک عهد است؛ عهدی که نه با جوهر، که با خون ریشه در تاریخ این سرزمین بسته شده است. مردم مازندران با حضور در خیابانها، بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب، ولایت و جبهه مقاومت به نمایش گذاشتند.
یکی از شرکتکنندگان در این اجتماع با اشاره به حضور مستمر خود از شب اول تاکنون، گفت: از شب اول شهادت رهبر انقلاب تا الان، توفیق داشتم که هر شب در این حضور مقدس شرکت کنم. زحماتی که در این راه کشیده شد، برای انقلاب و ولایتمداری بود؛ و ولایتمداری شعار نیست، یک سبک زندگی است.
یکی دیگر از شهروندان افزود: ما همیشه هستیم و طرفدار خون شهدا هستیم. ما یکی از محورهای مقاومت هستیم و این مسیرمان یکجاست. ما و یمن و لبنان یک مسیر و یک دشمن داریم و اتحادمان هم یک ضرورت است.
مردم مازندران با مشتهای گرهکرده و قلبی بیدار، تاریخ را نه در کتابها، که در کف خیابان مینویسند و به دشمنان میگویند که خواب تعبیرشان جز کابوس نخواهد بود. آنان تأکید کردند که به سادگی به کسی باج ندادهاند و نخواهند داد و پرچمها را برافراشته نگه خواهند داشت.
گزارش از سیده حکیمه موسوی