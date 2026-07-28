به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رقیه محمدی عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با بیان اینکه رعایت نکات اصولی در طول مسیر پیاده‌روی می‌تواند از بروز درد‌های مزمن و آسیب‌های جدی اسکلتی‌ـ‌عضلانی پیشگیری کند، گفت: زائران باید با مدیریت صحیح فعالیت بدنی، سفر معنوی خود را با ایمنی و آرامش بیشتری به سرانجام برسانند.

توصیه‌های کلیدی برای تمامی زائران دکتر محمدی با تأکید بر رعایت اصول پیشگیرانه، پیشنهاداتی را برای کاهش آسیب‌های رایج در مسیر پیاده‌روی اربعین ارائه کرد.

وی در خصوص انتخاب تجهیزات استاندارد گفت: زائران باید از پوشیدن کفش نو خودداری کنند و کفشی را انتخاب کنند که علاوه بر اندازه مناسب، دارای کفی نرم و انعطاف‌پذیر بوده و از قوس پا حمایت کند. همچنین در انتخاب کوله‌پشتی باید دقت شود که وزن آن بیش از ۱۰ درصد وزن بدن نباشد و بند‌های آن روی هر دو شانه به‌درستی تنظیم شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به مدیریت حرکت و استراحت افزود: حرکت با سرعت یکنواخت ضروری است و زائران باید پس از هر ۶۰ تا ۹۰ دقیقه پیاده‌روی، ۱۰ تا ۱۵ دقیقه استراحت کنند.

وی همچنین درباره وضعیت بدنی و حرکات کششی اظهار کرد: هنگام راه رفتن، سر باید بالا نگه داشته شود و از خم شدن بیش از حد به جلو پرهیز شود. همچنین پیش از شروع مسیر و پس از هر نوبت استراحت، انجام حرکات کششی آرام برای عضلات ساق پا، پشت و جلوی ران و کمر توصیه می‌شود تا از گرفتگی عضلات جلوگیری شود.

دکتر محمدی هیدراتاسیون و مراقبت از پوست را نیز از نکات بسیار مهم دانست و تصریح کرد: نوشیدن آب کافی برای جلوگیری از خستگی و گرفتگی عضلات حیاتی است. همچنین پا‌ها باید خشک نگه داشته شوند و در صورت بروز تاول، برای جلوگیری از عفونت، سریعاً به آن رسیدگی شود.

نکات ویژه برای سالمندان و افراد دارای معلولیت

دکتر محمدی پیاده‌روی اربعین را برای سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز تجربه‌ای ارزشمند توصیف کرد و بر لزوم رعایت پروتکل‌های ایمنی برای این گروه‌ها تأکید کرد و گفت: مشاوره تخصصی پیش از سفر و ارزیابی وضعیت جسمانی با نظر پزشک یا متخصص فیزیوتراپی، گامی ضروری برای اطمینان از آمادگی لازم است.

این عضو هیات علمی دانشگاه همچنین در خصوص تجهیزات کمک‌حرکتی افزود: عصا، واکر یا ویلچر باید کاملاً استاندارد و متناسب با شرایط فرد تنظیم شده باشند.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از زخم‌های فشاری خاطرنشان کرد: افرادی که از ویلچر استفاده می‌کنند یا دچار کاهش حس هستند، باید هر ۱۵ تا ۳۰ دقیقه فشار را از روی نواحی نشیمنگاه بردارند و به‌طور مرتب وضعیت پوست خود را بررسی کنند.

ضرورت توجه به علائم هشدار

دکتر محمدی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی همچون درد شدید، تورم قابل‌توجه، سرگیجه، تنگی نفس یا ضعف غیرعادی، زائران باید ادامه مسیر را متوقف کرده و فوراً به مراکز درمانی مستقر در طول مسیر مراجعه کنند تا خاطره‌ای خوب و معنوی توأم با سلامتی را تجربه کنند.