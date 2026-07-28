نخستین برونکوسکوپی فلکسیبل تشخیصی اطفال در استان ، با هدف توسعه خدمات فوق‌تخصصی تشخیصی و درمانی کودکان، با موفقیت در بیمارستان بوعلی اردبیل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم اردبیل، نخستین برونکوسکوپی فلکسیبل تشخیصی اطفال بر روی یک کودک ۹ ساله و با هدف بررسی احتمال وجود جسم خارجی در راه‌های هوایی در بیمارستان بوعلی اردبیل انجام گرفت.

این روش تشخیصی توسط دکتر هما فرج‌خواه، فوق‌تخصص ریه و اختلالات خواب کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با همکاری دکتر محمد حسن‌پور، فلوشیپ بیهوشی قلب، تیم اتاق عمل قلب بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل و دکتر شعبانی، دستیار تخصصی کودکان، با موفقیت انجام شد.

برونکوسکوپی فلکسیبل یکی از روش‌های پیشرفته و کم‌تهاجمی در تشخیص و ارزیابی بیماری‌های راه‌های هوایی و ریه در کودکان است که امکان بررسی دقیق‌تر انسداد‌های راه هوایی، ناهنجاری‌های مادرزادی، عفونت‌های تنفسی و موارد مشکوک به ورود جسم خارجی به راه‌های هوایی را فراهم می‌کند.