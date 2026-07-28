به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرزاد رحمتی در تشریح این خبر افزود: در چهارمین ماه تابستان سال جاری، ۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۸۷۲ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

وی اظهار داشت: از این میزان انرژی، ۱ میلیارد و ۹۶۵ میلیون و ۴۶۶ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحد‌های نیروگاه سیکل ترکیبی و ۲ میلیارد و ۲۲۸ میلیون و ۴۰۶ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحد‌های نیروگاه بخار تولید شده است.

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه تصریح کرد: با این میزان انرژی خالص درچهار ماهه امسال، نیروگاه شهید رجایی شاهد رشد ۲/۷۱ درصدی تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن ۱۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی، از آمادگی بالا برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان امسال برخوردار است.