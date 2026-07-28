معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: نخستین بار در نظام آموزش عالی، آیین‌نامه جامع حمایت از دانشجویان توانخواه تدوین و برای تصویب نهایی به وزیر علوم ارسال شده است تا بستر قانونی برای حمایت‌های شایسته از این نخبگان فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جهانبخش دانشیان، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در مراسم اهدای تبلت ویژه دانشجویان نابینا افزود: طبق آماری که از دانشگاه‌ها دریافت شده، ۶۴ دانشجو از مقطع دکتری، ۸۶۰ دانشجوی ارشد و بیش از ۲ هزار و ۹۰۰دانشجوی مقطع کارشناسی جزء دانشجویان توانخواه هستند.

وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار، بیشترین دانشجویان توانخواه در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند؛ تأکید کرد: اولین آمار مختص دانشجویان نابینا و کم بیناست و پس از آن دانشجویان معلولیت جسمی_ حرکتی و سپس دانشجویان کم شنوا و سایر معلولیت‌ها را شامل می‌شود.

دانشیان، گفت: بیشترین دانشجویان دارای معلولیت از دانشگاه پیام نور هستند و ۷۵ دانشگاه دانشجویان توانخواه بینایی را دارند که از این تعداد ۳۳ دانشگاه بیشتر از ۱۰ دانشجوی توانخواه دارند و با حمایت و همکاری بنیاد علوی و و معاونت علمی ریاست جمهوری این حرکت برای حمایت از این دانشجویان آغاز شد و امیدوارم تداوم یابد و بتوانیم دانشجویان توانخواه کم برخوردار را به طور کامل پوشش دهیم.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: اولین بار آیین نامه دانشجویان توانخواه تدوین، احصاء، آماده و به وزیر علوم ارسال شده است تا تایید شود.