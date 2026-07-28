پخش زنده
امروز: -
وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه در خوزستان تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی میباشد.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین از فردا تا روزجمعه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی و سپس طی روز پنجشنبه در سواحل، نیمه جنوبی و مرکز استان خواهد شد.
وی ادامه داد: امروز همچنان سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بویژه در مناطق شمالِ غربی، غربی، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و همچنین پایانههای مرزی شلمچه و چذابه در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ که احتمال برخاستن گردو خاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۶ و ایذه با دمای ۲۴.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۶.۴ و ۳۱.۲ درجه سانتیگراد ثبت شده است.