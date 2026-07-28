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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی، از خرید تضمینی ۱۶ هزار و ۵۷۵ تن گندم از کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: تاکنون گندم خریداریشده ارزشی بالغ بر ۸۲۰ میلیارد تومان داشته است.
حسینینسب با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون ۲۸۴ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران، معادل ۳۵ درصد از کل مطالبات، به حساب کشاورزان واریز شده و پرداخت مابقی نیز پس از تأمین اعتبار از سوی دولت انجام خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد مراکز خرید استان افزود: از مجموع گندم خریداریشده، ۱۴ هزار و ۷۸۳ تن توسط مراکز خرید مباشر و هزار و ۷۹۲ تن نیز از سوی مرکز خرید ملکی دریافت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به میزان خرید در شهرستانهای استان گفت: شهرستان نهبندان با خرید ۳ هزار و ۱۲۸ تن گندم، بیشترین میزان خرید تضمینی را در بین شهرستانهای خراسان جنوبی به خود اختصاص داده است که نشاندهنده ظرفیت مطلوب این شهرستان در تولید گندم است.
حسینینسب با قدردانی از تلاش گندمکاران، عوامل مراکز خرید و دستگاههای همکار، افزود: ادارهکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی با تمام توان در راستای خرید سریع، دقیق و مطلوب محصول کشاورزان و پیگیری پرداخت بهموقع مطالبات آنان تلاش خواهد کرد.
وی گفت: تاکنون تعداد محمولههای خریداری شده ۴ هزار و ۷۳ محموله و تعداد کشاورزان نیز ۲ هزار و ۴۷۴ نفر بوده است.