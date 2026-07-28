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راهداری سمنان با برپایی ۹ کارگاه در مسیر تهران–مشهد، از ظرفیتهای فنی، اجرایی و ماشینآلات خود برای تامین ایمنی سفر زائران اربعین استفاده می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان گفت : این کارگاه ها با هدف ارتقای ایمنی راهها، بهبود کیفیت مسیرهای ارتباطی و آمادهسازی محورهای استان برای تردد زائران اربعین حسینی راه اندازی شده است .
میثم قدمی افزود: در این کارگاهها مجموعهای از اقدامات شامل تراش، لکهگیری و روکش آسفالت، بهسازی محورهای مواصلاتی، درزگیری، شانهسازی، اصلاح شیب شیروانی، خطکشی، نصب و نوسازی علائم و تجهیزات ایمنی و سایر عملیاتهای نگهداری راهها در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان با اشاره به برخی از پروژههای فعال در کریدور تهران–مشهد گفت: عملیات تراش، لکهگیری و روکش آسفالت محور سمنان–دامغان در محدوده سوکان تا شهرک صنعتی، بهسازی محور ایوانکی–آبسرد و اجرای عملیات درزگیری در حوزه استحفاظی شهرستانهای دامغان و مهدیشهر از جمله کارگاههای فعال در این مسیر است.
قدمی ادامه داد: همچنین عملیات تراش، لکهگیری و روکش آسفالت محور دامغان–سمنان در محدوده آبخوری، بهسازی و روکش آسفالت کمربندی سمنان، بهسازی محور سمنان–چنداب و بالعکس و اجرای عملیات لکهگیری و روکش آسفالت محور دامغان–سمنان در محدوده سرازیری کوهپایه از دیگر اقدامات در دست اجرا در محورهای استان به شمار میرود.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی استان سمنان در کریدور ارتباطی تهران–مشهد تصریح کرد: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر اصلی تردد مسافران و زائران، نقشی مهم در جابهجایی ایمن کاربران جادهای دارد و بر همین اساس تمامی ظرفیتهای نیروی انسانی، تجهیزات و ماشینآلات راهداری برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی به کار گرفته شده است.