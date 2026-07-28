به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، الهی راد گفت: این طرح‌ها در زمینه احداث فضا‌های جانبی، تکمیل منازل نیازمندان و بهسازی مسکن مددجویان اجرا شده که برای آن ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: همچنین در قالب حمایت از خرید مسکن مددجویی، برای هفت خانوار زیر پوشش این نهاد مبلغی افزون بر ۲۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی گفت: سرانه در نظر گرفته شده برای هر فضای جانبی ۴۸۰ میلیون ریال است و بیشترین اجرای این طرح‌ها از ابتدای سال تاکنون در شهرستان‌های راز و جرگلان و شیروان انجام شده است.

الهی‌راد با اشاره به اهمیت تامین مسکن در فرآیند توانمندسازی خانواده‌های نیازمند گفت: سلامت، اشتغال و معیشت از اساسی‌ترین نیاز‌های قشر محروم جامعه است و یکی از خدمات اثرگذار کمیته امداد در مسیر حمایت از مددجویان، تامین، احداث و بهسازی مسکن آنان است.

تامین مسکن مناسب علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، زمینه توانمندسازی و استقلال بیشتر خانوار‌های تحت حمایت را فراهم می‌کند.