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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از اجرای ۶۹۷ طرح در حوزه مسکن مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، الهی راد گفت: این طرحها در زمینه احداث فضاهای جانبی، تکمیل منازل نیازمندان و بهسازی مسکن مددجویان اجرا شده که برای آن ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: همچنین در قالب حمایت از خرید مسکن مددجویی، برای هفت خانوار زیر پوشش این نهاد مبلغی افزون بر ۲۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
وی گفت: سرانه در نظر گرفته شده برای هر فضای جانبی ۴۸۰ میلیون ریال است و بیشترین اجرای این طرحها از ابتدای سال تاکنون در شهرستانهای راز و جرگلان و شیروان انجام شده است.
الهیراد با اشاره به اهمیت تامین مسکن در فرآیند توانمندسازی خانوادههای نیازمند گفت: سلامت، اشتغال و معیشت از اساسیترین نیازهای قشر محروم جامعه است و یکی از خدمات اثرگذار کمیته امداد در مسیر حمایت از مددجویان، تامین، احداث و بهسازی مسکن آنان است.
تامین مسکن مناسب علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، زمینه توانمندسازی و استقلال بیشتر خانوارهای تحت حمایت را فراهم میکند.