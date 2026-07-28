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مدیر رادیو اربعین با اشاره به تغییر رویکرد محتوایی این شبکه گفت رادیو اربعین امسال بهجای اطلاعرسانی صرف، به رسانهای جریانساز و تعاملی تبدیل شده و مشکلات زائران را از بلیت و حملونقل تا مسائل مرزی و جادهای، مستقیم از مسئولان پیگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جواد تشکری، مدیر رادیو اربعین، در گفتوگو با شبکه خبر با تشریح رویکرد جدید این شبکه اظهار کرد: رادیو اربعین امسال متناسب با شرایط کشور و تحولات پیشرو، تغییرات قابل توجهی در محتوا و شیوه پوشش برنامهها داشته و تلاش کرده است از یک رسانه صرفاً اطلاعرسان، به رسانهای مشارکتآفرین و تعاملی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه رادیو اربعین یکی از تعاملیترین رسانههاست، افزود: هرگاه زائران در مسیر پیادهروی اربعین با مشکل مواجه شوند و موضوعاتی مانند گذرنامه، بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، مسائل جادهای یا خروج از مرزهای زمینی و هوایی را مطرح کنند، این شبکه بلافاصله کمیتههای مرتبط ستاد مرکزی اربعین حسینی را روی خط میآورد تا پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: اگر مسئلهای در همان لحظه حل نشود، موضوع پیگیری میشود و نتیجه آن نیز در ساعات بعدی از مسئولان مطالبه میشود.
تشکری محور محتوایی امسال را «حماسه و تبیین قیام عاشورا» عنوان کرد و گفت: این شبکه همچنین با اجرای پویشهای مختلف، تلاش دارد مخاطب را در جریان تولید محتوا و حرکت رسانهای شریک کند.
مدیر رادیو اربعین همچنین با اشاره به آغاز زودهنگام حالوهوای اربعین در عراق گفت: امسال موکبهای عراقی حدود ۱۰ روز زودتر از سالهای گذشته فعال شدهاند و مراسم وداع و بدرقه در عراق، زمینه آمادگی زودتر مردم این کشور برای میزبانی از زائران را فراهم کرده است.
وی درباره حوزه اطلاعرسانی این شبکه توضیح داد: رادیو اربعین حلقه اتصال مردم با کمیتههای متعدد ستاد مرکزی اربعین حسینی است؛ از جمله کمیته حملونقل، سوخت، اسکان، پشتیبانی و امور کنسولی که در مجموع حدود ۱۸ یا ۱۹ کمیته را شامل میشود.
تشکری افزود : مشکلات زائران از طریق سامانه پیامکی، تلفن استودیو و ارتباطات مجازی دریافت و به کمیته مربوط منتقل میشود.
تشکری گفت: بیشترین تماسهای مردمی در روزهای ابتدایی سفر، مربوط به گذرنامه ، بلیت و حملونقل است و مسائلی مانند کمبود بلیت مسیر مشهد به نجف، محدودیت پروازها و بلیت برگشت همچنان از موضوعات اصلی پیگیری این شبکه است.
او همچنین از مشکلات جادهای، پارکینگهای مرز مهران، چذابه و شلمچه و نیز مسائل مربوط به قطارها بهعنوان مواردی یاد کرد که از طریق مسئولان مربوطه دنبال میشود.
مدیر رادیو اربعین شعار این شبکه را «از منزل تا منزل» دانست و افزود: این شبکه از زمان تصمیم زائر برای سفر تا بازگشت او به خانه، همراه مخاطب خواهد بود.
مدیر رادیو اربعین همچنین گفت: رادیو اربعین پس از اربعین نیز تا روزهای پایانی ماه صفر و همزمان با ایام شهادت امام رضا (ع) به اطلاعرسانی ادامه میدهد.
تشکری در بخش دیگری از سخنانش از تغییر موج پخش رادیو اربعین خبر داد و گفت: موج این شبکه از ۹۵/۵ مگاهرتز به ۱۰۱/۵ مگاهرتز منتقل شده است. به گفته او، اطلاعرسانی گستردهای برای آگاهی مخاطبان از این تغییر انجام شده تا شنوندگان بتوانند همچنان این شبکه را دریافت کنند.
وی درباره برنامههای میدانی رادیو اربعین نیز افزود: برنامه «در مسیر عشق» هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۲ از موکب رسانهای این شبکه در عمود ۱۱۲۰ پخش میشود و برنامه «صدرا» نیز شبها از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد روی آنتن میرود.
همچنین عوامل رادیو اربعین در کربلای معلا، نجف و پایانههای مرزی نیز مستقر هستند.
تشکری در پایان با تأکید بر استقبال مخاطبان از این شبکه گفت: بر اساس گزارش سامانه ۱۶۲ در بازه ۲۷ تیر تا سوم مرداد، رادیو اربعین از پرتماسترین و پرمخاطبترین شبکههای رادیویی بوده است.