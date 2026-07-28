پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: با برنامهریزی انجامشده، امسال یکهزار و ۹۵۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران در مرزهای شلمچه و چذابه پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی افزود: با همت و همدلی دستگاههای اجرایی و همراهی مردم ولایتمدار خوزستان، آمادگی لازم برای پذیرایی و خدمترسانی به زائران گرانقدر در مرزهای استان فراهم شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده از ابتدای سال جاری بیان کرد: فعالیتهای این ادارهکل در چهار محور شامل آمادهسازی پایانههای مرزی، بهسازی محورهای منتهی به مرز، ساماندهی ناوگان حملونقل جادهای برونشهری و جایگاههای سوخت، و همچنین هوشمندسازی جادهها و تقویت مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی بهصورت مستمر دنبال شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: اکنون در قریب به ۱۹ هزار کیلومتر راه در سطح استان، شرایط نسبت به سالهای گذشته به مراتب مطلوبتر و آمادهتر است و زیرساختهای لازم برای تردد زائران فراهم شده است.
خسروی با اشاره به وضعیت پایانه مرزی شلمچه گفت: پایانه مرزی شلمچه پس از نوروز ۱۴۰۵ دو بار مورد اصابت پرتابههای دشمنان صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت، اما با لطف خداوند، همراهی مردم و مسئولان و مدیریت جهادی، شرایط بهگونهای ساماندهی شد که امروز این پایانه در آمادهترین وضعیت برای خدمتدهی به زائران قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامهریزی برای بازگشت زائران اشاره کرد و افزود: با تحلیلهای انجامشده توسط مرکز مدیریت راهها و با تفکیک روزهای اوج بازگشت، تعداد اتوبوس مورد نیاز برای استقرار در مرزها پیشبینی شده تا زائران پس از پایان سفر زیارتی، با سهولت و نظم مناسب به مقاصد خود منتقل شوند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان اظهار کرد: برای اربعین امسال در مجموع یکهزار و ۹۵۰ دستگاه اتوبوس پلاک یکتا پیشبینی شده که از این تعداد، یکهزار و ۵۰۰ دستگاه در مرز شلمچه و حدود ۴۵۰ دستگاه در مرز چذابه بهکارگیری خواهد شد.
خسروی خاطرنشان کرد: همه دستگاههای مستقر در مرزها با هماهنگی و همافزایی در حال فعالیت هستند و خدمات ارائهشده در سایه تدابیر استاندار خوزستان و حمایت نمایندگان استان، در مسیر خدمت هرچه بهتر به زائران به ثمر نشسته است.
وی تأکید کرد: تلاش همه مجموعههای اجرایی بر این است که زائران با کمترین ماندگاری در مرز و بالاترین کیفیت خدمات، از مرزهای استان خوزستان تردد کنند.