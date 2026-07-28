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دکتر فریدالدین حدادعادل: حضور فعال مردم، حفظ وحدت، افزایش بصیرت، هدایت نسل جوان و مقابله با جنگ رسانهای دشمن از مهمترین الزامات استمرار مسیر انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر فریدالدین حدادعادل در اجتماع مردم مؤمن و انقلابی قائمشهر گفت: اصلیترین وظیفه نیروهای انقلاب برای ادامه مسیر امام شهید، حضور تمامقد در صحنه، مقابله با جنگ رسانهای و تلاش برای اقناع نسل جوان است تا ترفندهای استکبار جهانی ناکام بماند.
وی افزود: مطالبه بصیرت در دورههای مختلف متناسب با شرایط زمان معنا پیدا میکند، اما امروز مهمترین جلوه بصیرت، حفظ وحدت و جلوگیری از اختلاف میان نیروهای انقلاب و همه کسانی است که زیر پرچم جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
حداد عادل با اشاره به دشمنیهای استکبار جهانی علیه رهبر انقلاب، برای سلامتی و توفیقات روزافزون ایشان دعا کرد و گفت: تبعیت از رهبری و پیروی از امام شهید و رهبر انقلاب، نشانه حرکت در مسیر الهی است و مردم و نخبگان باید با شناخت دقیق ترفندهای دشمن، متناسب با اقتضائات روز در کنار یکدیگر از آرمانهای انقلاب اسلامی صیانت کنند.
وی افزود: کسانی که به انقلاب اسلامی اعتقاد دارند باید نسبت به هرگونه تحرک مشکوک هوشیار باشند. این هوشیاری به معنای اقدامات هیجانی و واکنشهای بیبرنامه نیست، بلکه نیازمند مراقبت آگاهانه برای جلوگیری از نفوذ جریانهایی است که با مبانی اسلامی، روحانیت و فرهنگ ایثار و شهادت همسو نیستند.
حدادعادل با قدردانی از حضور و وفاداری مردم در صحنه انقلاب، هدایت نسل جوان را وظیفهای همگانی دانست و گفت: همه ما مسئول هستیم دست نوجوانان و جوانان را بگیریم و آنان را با میراث امام، رهبری و ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی آشنا کنیم.
وی ادامه داد: نمیتوان از خط و مشی امام شهید سخن گفت، اما در تربیت و توجه به جوانان از الگوی ایشان فاصله گرفت؛ چرا که توجه به نسل جوان همواره از مطالبات رهبر انقلاب و مجاهدان راه خدا بوده است.
حدادعادل در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره موضوع مذاکره در جنگ تحمیلی نیز افزود: جنگیدن تنها به معنای شلیک گلوله نیست و مذاکره نیز بخشی از مبارزه است، مشروط بر اینکه اصول انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبری در آن رعایت شود.
وی گفت: مردم نیز باید در عرصههای مختلف نسبت به این مسیر مراقبت داشته باشند، اما در عین حال نباید گرفتار حساسیتهای بیمورد شوند.
حدادعادل درباره خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدا نیز افزود: خونخواهی الزاماً به معنای اقدام فوری یا رفتارهای احساسی و شتابزده نیست. این مطالبه با جدیت دنبال خواهد شد و ترامپ، دولت آمریکا و همراهانش در قبال اقدامات خود پاسخگو خواهند بود، هرچند تحقق این موضوع ممکن است زمانبر باشد؛ همانگونه که اجرای حکم مربوط به سلمان رشدی سالها پس از صدور فتوای امام خمینی (ره) محقق شد.