استاندار لرستان گفت: عملیات اجرایی ساختمان جدید استانداری لرستان حدود یک دهه پیش آغاز شده است که پس از تأمین اعتبار و دستیابی به بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار در حاشیه بازدید از روند اجرای ساختمان مرکزی استانداری لرستان گفت: طرح برج امید یا ساختمان مرکزی استانداری یکی از طرح‌های مهم و راهبردی استان است که عملیات اجرایی آن حدود یک دهه پیش آغاز شد، اما در سال‌های گذشته به دلایل مختلف با کندی پیش رفت.

سید سعید شاهرخی اظهار داشت: با تأمین اعتبار مناسب طی سال گذشته و امسال، روند اجرای این طرح شتاب قابل توجهی گرفته و اکنون پیشرفت فیزیکی آن به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه تنها حدود پنج درصد از عملیات اجرایی این طرح باقی مانده است، گفت: در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود طرح به صورت مرحله‌ای به بهره‌برداری برسد، اما با رفع مشکلات مالی، شرایط برای تکمیل کامل آن فراهم شد تا امسال به طور کامل آماده بهره‌برداری شود.

شاهرخی با اشاره به موقعیت ویژه این طرح در مجموعه بام لرستان افزود: همزمان با تکمیل ساختمان استانداری، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، خدماتی، گردشگری و فضای سبز نیز برای ساماندهی این محدوده در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امروز با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، وضعیت راه‌های دسترسی به ساختمان استانداری، مجموعه بام لرستان و همچنین ساختمان دستگاه قضایی مستقر در این محدوده مورد بررسی قرار گرفت، زیرا مراجعه‌کنندگان و شهروندان برای تردد به این مجموعه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند.

استاندار لرستان گفت: برای رفع این مشکلات، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و اجرای طرح‌های دسترسی به زودی آغاز خواهد شد تا علاوه بر تسهیل رفت و آمد شهروندان، دسترسی به بام لرستان نیز بهبود یابد.

شاهرخی همچنین از پیش‌بینی طرح‌های گردشگری، جنگل‌کاری و توسعه فضای سبز در محدوده بام لرستان خبر داد و افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ارتقای سیمای شهری، ظرفیت‌های گردشگری این منطقه را افزایش خواهد داد و مسیر‌های دسترسی، به ویژه مسیر مورد استفاده ورزشکاران و شهروندان، ساماندهی می‌شود.

وی تأکید کرد: تکمیل ساختمان مرکزی استانداری و اجرای طرح‌های پیرامونی، بام لرستان را به یکی از مهم‌ترین فضا‌های اداری، خدماتی و گردشگری مرکز استان تبدیل خواهد کرد و نقش مهمی در بهبود خدمات‌رسانی به مردم و توسعه شهری خرم‌آباد خواهد داشت.

طرح ساختمان مرکزی استانداری لرستان که با نام «برج امید» شناخته می‌شود، از اوایل دهه ۱۳۹۰ با هدف تجمیع واحد‌های مختلف استانداری و پایان دادن به پراکندگی اداری و استقرار دستگاه‌های وابسته در یک مجموعه متمرکز آغاز شد.

این طرح به دلیل نداشتن ردیف اعتباری مشخص، کمبود منابع مالی و تغییرات مدیریتی، سال‌ها در شمار طرح‌های نیمه‌تمام استان قرار داشت و روند اجرای آن با وقفه‌های متعدد همراه بود.

با آغاز به کار دولت چهاردهم و پیگیری استاندار لرستان، تأمین اعتبار طرح از محل اوراق مالی اسلامی در دستور کار قرار گرفت و روند تکمیل آن شتاب گرفت.