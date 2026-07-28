به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت گفت: این آتش سوزی در منطقه بالادست روستای «کاوله‌که‌ون» این شهرستان گزارش شد که با عزیمت ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و ۱۸ نفر از جوامع محلی و همیاران طبیعت پس از پنج ساعت تلاش این آتش‌سوزی مهار شد.

بختیار خضریان اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶ مورد آتش سوزی در مراتع و مناطق جنگلی این شهرستان ثبت و در مجموع ۶۵ هکتار مرتع و جنگل در سردشت دچار آتش سوزی شده است.خضریان بر آموزش دامداران منطقه برای احیای مراتع پس از آتش‌سوزی نیز تاکید کرد وگفت: امسال چندین دوره آموزشی و مانور اطفای حریق در مراتع و مناطق جنگلی این شهرستان با مشارکت همیاران طبیعت و جوامع محلی برگزار شده است. وی از گردشگران، مسافران و روستاییان خواست در این فصل به دلیل خشک شدن علوفه‌ها و احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها، هنگام برپایی آتش نکات ایمنی را رعایت کنند.خضریان یادآوری کرد: سال گذشته نیز ۴۷ فقره آتش‌سوزی با مساحت بیش از ۴۵۰ هکتار در مراتع و جنگل‌های شهر‌های سردشت و میرآباد به ثبت رسید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌ها و حراست از این منابع خدادای از شهروندان خواست در صورت هرگونه آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های این منطقه آن را به ندای ۱۵۰۴ منابع طبیعی اعلام کنند.