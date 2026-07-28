برادران نعمتی، نمایندگان کاراته ایران، در مسابقات آزاد چند جانبه ای بین‌المللی روسیه با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره، بار دیگر برای کشور افتخارآفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات آزاد چند جانبه‌ای بین‌المللی کاراته روسیه برگزار شد و مرتضی و محمود نعمتی به عنوان نمایندگان ایران، پس از کسب پیروزی‌های متوالی راهی دیدار نهایی شدند.

در این رقابت‌ها، مرتضی نعمتی در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان خود، عنوان قهرمانی و مدال طلای مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین علی‌اصغر آسیابری، دیگر نماینده ایران در وزن منفی ۸۴ کیلوگرم، با کسب عنوان قهرمانی، دومین مدال طلای کاروان ایران را به دست آورد.

محمود نعمتی نیز در وزن به‌اضافه ۸۴ کیلوگرم با صعود به دیدار پایانی، مدال نقره این رقابت‌ها را برای ایران کسب کرد.

مرتضی نعمتی و علی‌اصغر آسیابری از نمایندگان تیم ملی کاراته ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا هستند.