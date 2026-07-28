قدردانی وزیر کار از مهارت آموزان تیم ملی مسابقات بینالمللی مهارت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فراتر از دانشمندان، مهارتآموزان خلاق پیشران اصلی تغییرات تکنولوژیک هستند و توانایی جوانان ایرانی در کسب افتخارات مهارتی نشانهای از ظرفیت بالای کشور در عبور از محدودیتهای ناشی از تحریمها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری در مراسم روز ملی مهارت با قدردانی از نمایندگان ایران در مسابقات بینالمللی مهارت، حضور آنان را مایه افتخار ملی دانست و از تلاش همه عوامل برگزاری این رویداد جهانی تشکر کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در آمادهسازی تیم ملی مهارت، گفت: در سالهای گذشته و بهویژه در دوره اخیر، تلاشهای گستردهای برای تقویت حوزه مهارتآموزی انجام شده و این روند باید با حمایت و استمرار بیشتری دنبال شود.
وی افزود: آینده کشورها فقط به دانشمندان وابسته نیست. نیروی کار ماهر و خلاق نیز میتواند همچون دانشمندان، مسیر تحول فناوری و توسعه را رقم بزند، مهارتآموزان را نباید فقط تکنسین دانست، بلکه آنان از مهمترین عوامل تغییر و نوآوری در اقتصاد و صنعت به شمار میروند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فشار تحریمها بر کشور گفت: با وجود محدودیتهای شدید و طولانیمدت، جوانان ایرانی توانستهاند در عرصههای علمی و مهارتی افتخارات بزرگی کسب کنند و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای کشور در عبور از موانع است.
میدری افزود: همانطور که در المپیادهای علمی شاهد موفقیت دانشآموزان ایرانی بودهایم، در حوزه مهارت نیز این توانایی وجود دارد که کشور به دستاوردهای بزرگتری برسد و نقشآفرینی مؤثرتری در عرصه جهانی داشته باشد. مهارتآموزان حاملان فرهنگ، اخلاق و علم ایرانی هستند. لذا انتظار میرود نمایندگان ایران در عرصههای بینالمللی علاوه بر کسب موفقیت، نماد فرهنگ، اخلاق و تلاش ملی نیز باشند. این تلاشها در ادامه مسیر بتواند زمینهساز خدمت بیشتر به کشور و ادای دین به شهدا و تلاشگران عرصه توسعه باشد.