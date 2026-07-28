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در بسته اربعین، همراه زائرانی هستیم که راه حسین (ع) را با عشق و ارادت میپیمایند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، به دلیل استقبال زائرین، دومین پرواز از استان خراسان شمالی به شهر نجف عراق نیز پیشبینی شده است.
گذرگاه مرزی مهران این روزها صحنه حضور چشمگیر و رو به افزایش شیفتگان حسینی است، جمعیتی که با وجود تراکم بالا بدون ایستایی راهی عتبات عالیات میشوند.
پویایی و تکاپو در گذرگاه مهران با نزدیک شدن به اربعین حسینی هر ساعت به بالاترین اندازه خود نزدیک میشود.
جمعیت راهپیمایان اربعین که برای رسیدن به کوی دلدادگان رهسپار عراق میشوند، روندی رو به رشد به خود گرفته است.