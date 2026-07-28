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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از برگزاری رزمایش استانی مقابله با روشناییهای نامتعارف و برخورد با مشترکان بدمصرف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمد جواد جلیلی افزود: ۴۶ واحد تجاری که با وجود دریافت اخطارهای قبلی نسبت به اصلاح وضعیت روشنایی خود اقدامی نکرده بودند، شناسایی و شماره اشتراک آنها برای تغییر تعرفه برق از تجاری به تعرفه آزاد ثبت شد.
وی اظهار کرد: در این رزمایش که با حضور ۷۸ گروه عملیاتی و ۱۷۰ نفر از کارشناسان، سیمبانان و نصابان در سراسر استان یزد برگزار شد، از ۴۳۰ مرکز تجاری در شهرستانها و ۸۵ مجتمع بینراهی بازدید شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به اقدامات اجرایی این رزمایش تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، ریسههای روشنایی نامتعارف ۳۴ واحد تجاری جمعآوری شد و به ۳۵۰ واحد تجاری و مجتمع بینراهی نیز اخطار و تذکر لازم برای اصلاح الگوی مصرف و حذف روشناییهای غیرضروری ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: استفاده از روشناییهای نامتعارف علاوه بر افزایش بار شبکه و تحمیل هزینههای اضافی، موجب عادیانگاری بدمصرفی در جامعه میشود.
مدیرعامل شرکت از همه اصناف و صاحبان واحدهای تجاری خواست با حذف روشناییهای غیرضروری و رعایت الگوی مصرف، در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان همکاری کنند.