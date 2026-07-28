مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای ماه صفر بیش از ۶۹۲ هزار و ۶۴۰ زائر اربعین حسینی از پایانه‌های مرزی خوزستان تردد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی گفت: از یکم لغایت ۱۲ ماه صفر (۲۵ تا ۵ مرداد) ۶۹۲ هزار و ۲۴۱ زائر از پایانه‌های مرزی استان خوزستان تردد کرده‌اند که از این میزان خروجی زائران کشورمان ۴۹۰ هزار و ۳۸۷ و و ورودی زوار ۱۳۲ هزار و ۱۵۴ نفر و خروجی زائران خارجی ۴۳ هزار و ۶۹۰ نفر و ورودی زوار ۲۴ هزار و ۴۱۰ نفر بوده است.

وی با اشاره به تردد ۵۷۰ هزار و ۲۵ زائر از پایانه مرزی شلمچه افزود: در این مدت میزان خروجی زائران کشورمان از مرز شلمچه ۴۰۴ هزار و ۷۳۸ نفر و ورودی زوار ۱۱۰ هزار و ۹۵ نفر بوده است و میزان خروجی زائران خارجی از این پایانه مرزی ۳۴ هزار و ۸۹۸ نفر و ورودی ۲۰ هزار و ۲۹۴ نفر می‌باشد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان میزان تردد زوار از پایانه مرزی چذابه را ۱۲۲ هزار و ۶۱۶ نفر بیان کرد و ادامه داد: میزان خروجی زوار کشورمان از طریق پایانه مرزی چذابه ۸۵ هزار و ۶۴۹ نفر و ورودی زوار ۲۲ هزار و ۵۹ نفر و میزان خروجی زوار خارجی در مرز چذابه ۸ هزار و ۷۹۲ نفر و ورودی زائران ۶ هزار و ۱۱۶ نفر بوده است

استان خوزستان دارای دو مرز شلمچه و چذابه است و هرسال در ایام اربعین حسینی میلیون‌ها زائر برای زیارت عتبات عالیات در کشور عراق از این مرز‌ها تردد می‌کنند.

دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه گذرگاه‌های رسمی تردد زوار اربعین حسینی در استان خوزستان است.