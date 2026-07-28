نقش مداحان در دفاع از اسلام؛ انقلاب و مکتب نقشی برجسته و درخشان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان در همایش مداحان شهرستان‌های گلپایگان وخوانسار در مسجد حجت الاسلام گلپایگان با بیان اینکه مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) پس ازشهادت رهبر شهید انقلاب میدان داری کردند، گفت: نقش مداحان در دفاع از اسلام، انقلاب و مکتب نقشی برجسته و درخشان است.

حجت الاسلام مهدی فوقی افزود: حضور پرشور مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب دشمنان را متحیر کرد و امروز ترامپ کودک کش در باتلاقی فرو رفته است که نمی‌تواند ازآن خارج شود.

در این مراسم مداحان گلپایگان و خوانسار به اجرای برنامه پرداختند و از حاج مرتضی خوشنویسان مداح پیشکسوت گلپایگان و علی اصغر طالبی شاعر آیینی گلپایگان تقدیر شد.