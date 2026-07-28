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نخستین تیم نظارتی بیمه مرکزی با هدف نظارت بر عملکرد شرکت بیمهگر اربعین و ارزیابی نحوه ارائه خدمات بیمهای و درمانی به زائران وارد عراق شد و برنامه نظارت میدانی خود را از شهر نجف اشرف آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آغاز این مأموریت، نشست هماهنگی با حضور مسئولان شرکت بیمهگر اربعین، همکاران شرکت بیمه ایران و اعضای تیم اعزامی بیمه مرکزی در قرارگاه نجف برگزار شد و آخرین اقدامات انجامشده، روند استقرار نیروها، آمادگی مراکز خدمترسان و نحوه ارائه خدمات به زائران مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش، هیأت نظارتی بیمه مرکزی در ادامه از «درمانگاه نبأ» هلالاحمر در نجف، میز خدمت شرکت بیمه ایران مستقر در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف، بیمارستانهای حکیم، صدر و امام علی علیهالسلام شهر نجف بازدید کردند.
گفتنی است در جریان بازدید از بیمارستان امام علی علیهالسلام، نشست مشترکی با مدیر این مرکز درمانی برگزار شد و موضوعات مرتبط با روند پذیرش، رسیدگی به پروندهها، ارائه خدمات درمانی و بیمهای به زائران و راهکارهای تسریع در خدمترسانی مورد واکاوی قرار گرفت.
این گزارش میافزاید: اعضای تیم نظارتی بیمه مرکزی در جریان بازدیدهای میدانی، نحوه ارائه خدمات بیمهای و درمانی، روند پاسخگویی به مراجعان و اجرای تعهدات بیمهگر را از نزدیک مورد پایش قرار داده و تذکرات لازم را برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه دادند.
شایان ذکر است، مطابق روال سالهای گذشته و با تصویب ستاد اربعین صنعت بیمه، تیمهای بیمه مرکزی به منظور نظارت میدانی بر عملکرد بیمهگر اربعین و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بیمهای و درمانی به زائران، در قالب دو هیأت به عراق اعزام میشوند و از روند ارائه خدمات بیمهای شرکت بیمهگر به زائران بازدید به عمل میآورند.