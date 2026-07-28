مردم استان اردبیل ، با حضور در تجمع های شبانه، مشت های گره کرده شان را در مقابل چشمان متجاوزانِ به کشور بالا بردند.آن ها با شعارهایشان، جنایت های ارتش تروریستی آمریکا را محکوم کردند و بر پیمان استوار خود با مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مردم استان اردبیل ، با حضور در تجمع های شبانه، مشت های گره کرده شان را در مقابل چشمان متجاوزانِ به کشور بالا بردند.آن ها با شعارهایشان، جنایت های ارتش تروریستی آمریکا را محکوم کردند و بر پیمان استوار خود با مقاومت تأکید کردند.