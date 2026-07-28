به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، صبح سه‌شنبه در گرگان، از طرح ویژه دولت برای ایجاد مسیر سبز گمرکی برای صادرات تولیدات تعاونی‌ها، خبر داد.

معصومه آقاپور علیشاهی گفت: از دیدگاه دولت، تعاونی‌ها، پایه اساسی تجارت فراسرزمینی هستند.

وی افزود: برای جدی شدن کار و به حداقل رساندن هزینه‌های صادرات، ایجاد مسیر سبز گمرکی برای تولیدات تعاونی‌ها و استاندارد سازی و نشان‌دار کردن این تولیدات، در دستور کار است.