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یک گروه دانشبنیان در سلمانشهر مازندران با ارائه فناوری جدید، دستگاهی را برای خودروها طراحی کرده است که با تجزیه آب و تولید هیدروژن، مصرف سوخت را تا ۳۵ درصد کاهش داده، شتاب خودرو را افزایش و آلایندگی را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یک گروه دانشبنیان با ارائه فناوری جدید، دستگاهی را برای خودروها طراحی کرده است که با تجزیه آب و تولید هیدروژن، مصرف سوخت را به میزان قابلتوجهی کاهش داده و شتاب خودرو را افزایش میدهد.
این فناوری که در برخی استانهای کشور با استقبال بیشتری روبهرو شده، در خودروهای مازندران نیز در حال نصب است. این سامانه با تولید هیدروژن و تزریق آن به ورودی هوای موتور، در کنار مصرف بنزین مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند موجب کاهش مصرف سوخت و آلایندگی شود.
حمیدرضا رضایی از گروه دانشبنیان گفت: این سامانه با تجزیه آب، هیدروژن مورد نیاز را تولید و به موتور خودرو تزریق میکند. بر اساس آزمایشها و تجربه نصب روی خودروهای مختلف، این سیستم میتواند به افزایش شتاب، کاهش مصرف بنزین، کاهش آلایندگی، کربنزدایی موتور و کاتالیزور و افزایش فاصله زمانی تعویض روغن کمک کند.
وی افزود: نصب دستگاه حدود یک ساعت زمان میبرد و برای خودروهای سواری، تاکسیها و وانتبارها قابل استفاده است. مصرف آب این دستگاه حدود یک لیتر در هر هزار کیلومتر است و برای آن پنج سال گارانتی و یک سال خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است.
رضایی تصریح کرد: این فناوری در برخی استانهای کشور با استقبال بیشتری روبهرو شده و در مازندران نیز در حال معرفی به متقاضیان است.
این فناوری با شماره ثبت اختراع ۶۷۵۹۲ به ثبت رسیده است. کارشناسان معتقدند توسعه فناوریهای نوین در حوزه حملونقل، در کنار انجام آزمونهای فنی و دریافت تأییدیههای لازم از مراجع ذیصلاح، میتواند در کاهش مصرف سوخت و حفاظت از محیط زیست نقش مؤثری ایفا کند.
گزارش از احمدرضا رستگار