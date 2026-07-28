مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان گفت: در قالب طرح ملی «شهرزاد»، ۵ هزار و ۸۹۵ نسخه کتاب در حوزه داستان و رمان تهیه و در اختیار ۸۴ کتابخانه عمومی استان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمد رضاخانی، گفت: در چارچوب اجرای طرح ملی «شهرزاد» و با هدف تقویت منابع داستانی کتابخانه‌های عمومی، مجموعه‌ای از کتاب‌های منتخب حوزه قصه و رمان، با مشارکت کتابداران استان تهیه و به کتابخانه‌ها ارسال شد.

وی افزود: در این طرح، ۸۴ کتابخانه عمومی استان زنجان مشارکت داشتند و با اتکا به نیازسنجی دقیق مخاطبان، میزان امانت منابع و درخواست‌های ثبت‌شده اعضا، آثار مورد نیاز انتخاب و تأمین شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: حاصل این فرآیند، تهیه ۵ هزار و ۸۹۵ نسخه کتاب در حوزه داستان و رمان با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد:طرح «شهرزاد» با رویکرد ارتقای کیفیت مجموعه‌ها و پاسخگویی به سلایق متنوع مخاطبان اجرا می‌شود و تلاش دارد دسترسی به آثار پرمخاطب و جدید ادبیات داستانی را برای اعضای کتابخانه‌های عمومی تسهیل کند.

رضاخانی گفت: کتاب‌های تأمین‌شده پس از انجام مراحل فهرست‌نویسی و آماده‌سازی، به کتابخانه‌های عمومی استان ارسال شده و در حال حاضر در دسترس علاقه‌مندان به مطالعه قرار دارد. این مجموعه شامل طیفی متنوع از رمان‌های ایرانی و خارجی، آثار کلاسیک و معاصر و کتاب‌های داستانی ویژه گروه‌های سنی مختلف است.