از اول ماه صفر تاکنون؛ تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران به یک میلیون نفر رسیده و موج ورود و خروج زوار با نظم و سرعت مطلوبی همچنان، ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام گفت: در مجموع؛ از ابتدای ماه صفر تاکنون یک میلیون تردد در مرز مهران ثبت شده است.

احمد کرمی اضافه کرد: از بامداد امروز تاکنون ۷۲ هزار تردد و در مجموع طی شبانه روز گذشته ۱۷۴ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است.

وی با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به زائران، افزود: هم‌اکنون ۱۰۰ گذرگاه فعال در مرز مهران مشغول خدمت‌رسانی هستند و عملیات حمل‌ونقل نیز به‌صورت روان در حال انجام است.

کرمی تشریح کرد: همچنین تاکنون ۹۰۰ دستگاه اتوبوس و ون از پارکینگ‌ها به پایانه جابه‌جا شده‌اند؛ ناوگانی که توان انتقال حدود ۳.۵ میلیون نفر را دارد.

استاندار ایلام با تأکید بر نقش تجربه و آمادگی مردم استان در میزبانی از زائران اظهار کرد: ایلام سالانه میزبان تردد حدود ۸ میلیون نفر است و مردم این استان همواره با مشارکت فعال خود، جلوه‌های زیبایی از خدمت‌رسانی و مهمان‌نوازی را به نمایش گذاشته‌اند.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌های اربعین در مسیر ایلام تا مهران گفت: ۱۰۲ کیلومتر مسیر چهارخطه، بهسازی مطلوب مبادی ورودی استان و استقرار ۵۲ موکب در مهران و پایانه؛ شرایط مناسبی را برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: در ۱۲۴ پارکینگ، ظرفیت پارک ۱۵۰ هزار خودرو با همکاری پلیس پیش‌بینی شده و کمک رسانی خودرو‌های سایپا و ایران‌خودرو نیز فعال است.

به گفته استاندار ایلام، هفت شهرداری معین از تهران، قزوین و البرز با ۷۰۰ نیرو و ماشین‌آلات لازم در پایانه مستقر شده‌اند و خدمات لحظه‌ای با نظارت مستمر، ارائه می‌شود.

کرمی با اشاره به ایجاد سایبان و مه‌پاشی در پایانه مهران تأکید کرد: این امکانات موجب کاهش محسوس دما و تسهیل در تردد زائران شده است.

به گفته وی، وجود نمازخانه‌ها و موکب‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز از خدماتی است که به زوار ارائه می‌شود.