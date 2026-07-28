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بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید استان، زمان بندی آزادسازی فصل صید میگو برای قایقهای صیادی از هفتم و لنجهای صیادی از تاریخ هشتم مردادماه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این تصمیم پس از بررسی دقیق نتایج پایشهای میدانی، گزارشهای کارشناسی و تحلیل وضعیت ذخایر میگو از سوی پژوهشکده میگوی کشور اتخاذ شده است.
امسال ۵۴۹ فروند شناور و یک هزار و ۴۷۳ فروند قایق دارای مجوز صید میگو در استان آماده فعالیت هستند و شناورهای دارای مجوز میتوانند با دریافت برگ تردد دریایی از بنادر محل فعالیت خود، صید را آغاز کنند.
سال گذشته شناورهای دارای مجوز استان بوشهر دو هزار و ۵۴۱ تن میگو صید کردند.