به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این تصمیم پس از بررسی دقیق نتایج پایش‌های میدانی، گزارش‌های کارشناسی و تحلیل وضعیت ذخایر میگو از سوی پژوهشکده میگوی کشور اتخاذ شده است.

امسال ۵۴۹ فروند شناور و یک هزار و ۴۷۳ فروند قایق دارای مجوز صید میگو در استان آماده فعالیت هستند و شناور‌های دارای مجوز می‌توانند با دریافت برگ تردد دریایی از بنادر محل فعالیت خود، صید را آغاز کنند.

سال گذشته شناور‌های دارای مجوز استان بوشهر دو هزار و ۵۴۱ تن میگو صید کردند.