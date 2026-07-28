به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی گفت: روند تردد زائران از مرز خسروی روان، منظم و پرشتاب است و بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، در شبانه‌روز گذشته بیش از ۶۲ هزار نفر از مرز خسروی تردد کرده‌اند.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه افزود: از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز گذشته نیز در مجموع بیش از ۲۱۲ هزار نفر از این مرز عبور کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه حجم تردد زائران است.

سلیمانی با بیان اینکه خدمات‌رسانی به زائران نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است گفت: فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، ارائه خدمات مناسب از سوی مواکب و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی موجب شده روند خدمت‌رسانی به زائران با کیفیت مطلوبی انجام شود.

وی افزود: امکانات حمل‌ونقل مناسبی برای جابه‌جایی زائران پیش‌بینی و تمامی ظرفیت‌ها برای تسهیل سفر زائران به کار گرفته شده است.